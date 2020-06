21 marschs, duas polcas, dus valzers e trais potpurris populars ha Oscar Tschuor cumponì. In dals pli enconuschents è dentant il marsch San Carlo. In marsch che franc bleras musicistas e blers musicists han gia ina giada sunà.

La cumposiziun dal 1959 è en il repertori da musicas en l’entira Europa ed ha perfin dumagnà il pass en l’America. Autras ovras enconuschentas dal cumponist da Rueun èn per exempel Arosa, Alpina, Bernina, Fontana u Surselva.

Qua sut ina curta passascha d’ina emissiun speziala dal 1992, nua che la Societad da musica da Rueun suna il San Carlo Marsch:

Oscar Tschuor n’è dentant betg be stà in cumponist da gronda impurtanza, mabain ha era influenzà la musica instrumentala sco dirigent e musicist. Il 1943 è el stà in dals confundaturs da la musica da giuvenils da Cuira (da gliez temp anc musica da buobs Cuira). Silsuenter ha el dirigì la musica a partir dal 1945 per 11 onns.