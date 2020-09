Musica africana derasa savens plaschair da viver ed animescha da sautar. «Jerusalema» da DJ Master KG feat. Nomcebo Zikode è qua il pli actual exempel. Il ritmus va immediat en las chommas. Bun che l’artist sidafrican ha gist anc creà in saut tiers. In saut che va il mument enturn l’entir mund. Cun il hashtag «jerusalemachallenge» èsi da chattar ina fulla videos, nua che glieud sautan il Jerusalema. Cumenzà tar las policistas en l’Africa dal sid:

Tar muntgs e mungias en l’Italia:

E schizunt en Svizra. En il center da paraplegia a Nottwil Lucerna han il persunal ed ils pazients uschia festivà lur giubileum da 30 onns:

In hit nov è naschì

Durant otg emnas han Jawsh 685 e Jason Derulo dominà la parada da hits svizra cun lur hit «Savage Love». DJ Master KG ha uss remplazzà els sin il tron. Il video tar lur chanzun ha enfin oz bunamain 130 milliuns clics. Ed avant curt han els retschavì da Shazam il titel sco «Most Searched-For Song». Pia la chanzun ch’è vegnida tschertgada il pli savens insumma cun la app d’identifitgar chanzuns. In titel che betg bleras chanzuns retschaivan.

L’entir hype ha cumenzà ad Angola, nua ch’ina gruppa d’amis èn vegnids filmads durant sautar en sortida tar quella chanzun.

Ina chanzun, in curt video sin social media e gia è in nov trend viral naschì. Dentant in trend che fa plaschair e lai per tscherts per in curt mument emblidar lur quitads.