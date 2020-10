13 onns, 14 albums ed EPs condensà tar 15 chanzuns en il Best of album «Arva la mar». Pascal Gamboni fa in sguard enavos sin sia carriera, ma preschenta era trais novas chanzuns.

La fin dal di less jau simplamain far mia musica

Tar autras artistas ed artists munta in Best of album forsa la fin da la carriera – uschè da dir in adia. Ma nagina tema tar Pascal Gamboni n’è quai insumma betg uschia. Per el èsi ina retrospectiva sin var in decenni musica ed ina punt tar quai che suonda.

Il Best of album cuntegn 18 chanzuns. 15 da quellas èn chanzuns registradas e publitgadas tranter 2007 e 2019. Hits che blers rumantschs conuschan sco per exempel «unics», «La biala co» ni «Paul». Tiers han anc trais novas chanzuns chattà la via sin il disc. «Uela te», «Nova forza» ed «Arva la mar» èn il liom tranter quai ch’è stà e tut quai che vegn anc.

La libertad d’avair tut en ils agens mauns

«Scret, sunau, cantau, registrau, mischedau e produziu da Pascal Gamboni» – quai stat scrit a l’entschatta dil booklet da «Arva la mar». Avair pli u main tut en ils agens mauns è oz fitg impurtant al chantautur. I è dentant naschì d’ina necessitad. Per far las registraziuns e producziuns han ils daners simplamain mancà. Cul temp è dentant il plaschair da tut quai creschì ed oz munta quai per Pascal Gamboni libertad da savair far la musica exact uschia sco el s’imaginescha quai.

Discografia

Accent (compilaziun) 2007

Siat vanauns 2009

As fiug? 2011

Seed of Song 2012 (Ensemen cun Rees Coray)

Buddha verboten 2012 (Ensemen cun Eveline Rütschlin)

Tiara 2013

Senza titel 2014 (Ensemen cun Sander Timmermans)

Musica dil teater las flurs dil di dad Arno Camenisch 2015

La ventira 2015

Veta gloriusa 2016 (Ensemen cun Rees Coray)

Ju sun a Kathmandu 2018

Da mai se 2018

Everybody Wants The Honey 2019

La veglia, la nova e la renumada

Tar tuttas chanzuns sin l’album dessi in ni l’autra anecdota. Trais da quellas avain nus tscherni.

La veglia: «Cadrega» – quella ch’ils cunabitants han pensà ch’el saja balurds

La nova: «Uela te» – quel che va cun la glina e tschertga il spazi liber per quietar

La renumada: «unics» – quella che ha transfurmà la ramur d’in Gameboy en in imni rumantsch