La primavaira passada, ils 28 d’avrigl, ha in dals gronds musicists e cumponists svizzers gì ses 70avel, ed er annunzià in disc nov. Uss è cumpari «Ha mys Härz uf der Büni gla», in engraziament a ses public fidel.

Quai è in disc cun chanzuns novas ed er cun reprisas da hits sco «E Vogel ohni Flügel» e «Stürmischi Zyte».

Peter Reber è in dals cumponists e chantadurs cun il pli grond success en la musica svizra. Durant sia lunga carriera ha el vendì sur dus milliuns portatuns. Cumenzà ha sia carriera il 1968 a Berna cun il trio Peter, Sue & Marc. Dad els datti blers tocs da success sco «Djambo Djambo», «Like a Seagull», «Cindy», «Birds of Paradise» e «Io senza te».

1981: La fin da Peter, Sue e Marc – e Peter Reber daventa mariner

Cun sia barcha da vela «Cindy» fan el e sia dunna Livia durant 7 onns in viadi sur l’Atlantic. La musica resta impurtanta, er durant il temp sin l’ocean. El cumpona chanzuns novas e registrescha ils discs «Grüeni Banane» e « Jede bruucht sy Insel», cun tocs sco «E Vogel ohni flügel» e «D’Chinder vom Kolumbus».

Il 1995 turna el en Svizra, cuntinua a far musica e survegn pliras giadas il Prix Walo ed il 2016 er il «Swiss Music Award» per si’ovra da vita. Quest onn ha el ses 70avel e per quell’occasiun datti in disc nov «Ha mys Härz uf der Büni gla».

Ils semperverds da...

La musica è per el elixir, er tadlar musica dad auters interprets. Perquai ans preschenta Peter Reber in per sa ses favurits.

Quels èn vegnids preschentads en l'ura dals semperverds: Venderdi ils 04-10-2019, 16:00 uras.

RR Famus e glorius 10:30