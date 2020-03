El saja mo in simpel «song- and dance-man», in entertainer pia, ha Polo Hofer ditg ina giada da sasez, ma sco tal um da la chanzun e dal saut ha il rockadur bernais cuntanschì renum naziunal. Cun sia musica ha el creà in monument svizzer.

Ils albums da Polo Hofer Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen 1968 Polo's Pop Tales

1971 Magic Theatre (Drum Circus)

1975 Vogelfutter (Rumpelstilz)

1976 Füff Narre im Charre (Rumpelstilz)

1977 La Dolce Vita (Rumpelstilz)

1989 Fätze u Blitze vo geschter u jitze (Rumpelstilz)

1978 Polo Hofer Schmetterding (Polos SchmetterDing)

1979 Tip-Topi Type (Polos SchmetterDing)

1981 Enorm in Form (Polos SchmetterDing)

1982 Papper-La-Papp (Polos SchmetterDing)

1984 Polovinyl (SchmetterBand)

1985 Giggerig (SchmetterBand)

1986 Im Wilde Weste (SchmetterBand)

1988 Rütmus, Bluus + schnälli Schue! (SchmetterBand)

1990 Eden (SchmetterBand)

1991 Bluesiana (SchmetterBand)

1992 Travailler c'est trop dur (SchmetterBand)

1994 Welcome i dr Sonderbar (SchmetterBand)

1997 Über alli Bärge (SchmetterBand)

2000 Härzbluet (SchmetterBand)

2002 Xangischxung (SchmetterBand)

2003 AbXang & UsKlang (SchmetterBand)

1983 Switzerband (Switzerband cun Polo Hofer)

2000 King of Blue (Swiss Blues Authority cun Polo Hofer)

2007 Diette 1977 - 2007

2009 Prototyp

2010 Rimix

2011 Polo Hofer sing Bob Dylan 1981 - 2011

2012 Alperose - das Musical

2015 100% Schweizer Musik

2016 Ändspurt

Il bab dal «mundartrock» svizzer

Ses renum ha Urs «Polo» Hofer obtegnì tras lantschar e propagar la musica pop chantada en ses dialect bernais, l’emprim cun la gruppa pioniera «Rumpelstilz» durant ils onns 70. En il ravugl da gruppas sco il «Schmetterding» ubain la «Schmetterband» ha el lura cultivà in rock multifar e cumpetent, viscal e spiertus tras plirs decennis, colliond il blues afroamerican cun la melodia alpina. En quest senn ins po propi numnar Hofer il bab dal «mundartrock» svizzer. Sias chanzuns «Teddybär» e «Kiosk» èn veritabels semperverds da la musica pop indigena, chantadas en scolas ed en ustarias, sia oda «Alperose» è perfin daventada ina spezia dad imni alternativ helvetic.

Ils 22 da fanadur 2017 è Polo Hofer mort cun 72 onns. I restan ses hits e nunemblidaivels muments sin tribuna. Ses 34avel album «Ändspurt» è medemamain stà ses ultim. En l’emissiun «Soundcheck» da l’entschatta 2016 avain nus tematisà quest disc: