Las chantauturas Billie Bird da Losanna e la Rumantscha Astrid Alexandre dattan in concert ensemen cun ils chantauturs Trummer da Berna e Marco Santilli dal Tessin. In interessant experiment linguistic per colliar las differentas regiuns. Quai n'è betg be ina sfida per ils musicist, mabain er per il redactur, dentant empruvai ina giada sezs:

Serrar Legenda: Astrid Alexandre chanta sia chanzun «Veta» RTR, Dominic Pohle Astrid Alexandre «Nus fagein dapi «chantautur» 2012/14, enteifer la romontschia adina puspei da quels concerts denter cantauturs. E jeu vai schon adina tertgau quei savessan nus atgnamein era far cun auters cantauturs dall'entira Svizra. Jeu hai inaga giu endamen quei cun Rolf Caflisch (iniziant dal Weekly Jazz). Lez ha lu dumandau mei, sch'jeu mettess ensemen ina gruppa inaga per empruar, sche quei va. E, quei va.»

Serrar Legenda: Marco Santilli da Locarno cumpletescha il quartet ad hoc RTR, Dominic Pohle Marco Santilli «Per me questo è un’occasione molto importante, venendo dal Ticino, facendo parte - come i grigionesi che parlano romancio – di una minoranza culturale, per me è molto importante sensibilizzare quelle persone che vengono dei centri piu grandi dove ormai si da un po tropo perscontato il fatto che le lingue meno rapresentate abbiano un po meno importanza – perchè chiaramente l’inglese la fa un po da padrone (nulla contro l’inglese) – però diciamo che si parla molto della cultura svizzera, delle varie culture che abbiamo, questa grande fortuna, questo patrimonio incredibile – però purtroppo mi sembra sempre molto teorica questa cosa, un po tanto bla-bla – ma in realtà non si è molto attenti a quella che succede altrove.»

Serrar Legenda: Billie Bird durant las emprovas RTR, Dominic Pohle Billie Bird «Moi j’ai trouvé ça très étonnant et à la foi je savais pas vraiment ce qui m’attendait en termes d’expérience, mais c’était très très spontané, très simple, moi j’ai trouvé ça superbe, ça voulait aussi dire qu’elle avait fait un travail auparavant d’intérêt, de curiosité. Donc il y chez elle aussi une grande curiosité par rapport à ce qui se fait en Suisse, et moi ça m’a beaucoup touché. Et ça me permet aussi moi, ce qu’elle m’offre à travers de cette expérience d’ouvrir moi aussi mon regard sur le reste de la Suisse.»

Per tadlar: Tge maletg fan ils artists da l'autra lingua?

RR actualitad 17:00