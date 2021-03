Rap – per ils ins è quai canera e blastemmas per ils auters beats raffinads e rimas ingeniusas. Cun tadlar l’album nov «#FlimsLaaxStaderas» d’Aurelius e Sirius han ins in pau d’omaduas impressiuns.

Dad ina vart Aurelius ch’è ina veglia vulp en la scena dal rap grischun da l’autra Sirius ch’è a l’entschatta da sia carriera. Dad ina vart «Battle-Rap» da l’autra chanzuns moralisantas. D’ina vart «oldschool» da l’autra elements moderns. L’album dal duo Aurelius e Sirius è plain cuntrapols. Cun tschertas chanzuns provocheschan els, cun autras fan els plaschair. Ins è propi stratgs in pau vi e nà sch’ins clichescha tras ils titels. Cun titels sco per exempel «Dorfdiscogangbanger» e «Spast» adempleschan els ils clischés davart il «Battle-Rap»: I vegn sdiavlà, rappà da festa ed excess e fatg diss. Quai è ni nausch ni bun quai tutga simplamain tar quai gener. Tecnicamain èn quellas chanzuns betg ils megliers exempels da l’album, dentant cuntegnan ellas elements raffinads che mussan ch’il duo da rap ha glimà vid lur beats e flows.

Trap, Beat, Flow tge? Avrir la box Serrar la box Beat: il tact che dat il ritmus e la sveltezza a la chanzun

il tact che dat il ritmus e la sveltezza a la chanzun Diss: ina tucca ni era in'insulta

ina tucca ni era in'insulta Flow: il gieu tranter vusch, beat, melodia, intunaziun, text ed articulaziun dal musicist che lascha "cular" la chanzun.

il gieu tranter vusch, beat, melodia, intunaziun, text ed articulaziun dal musicist che lascha "cular" la chanzun. Battle-Rap e Trap: sut-geners dal Hip Hop

Apropos beats e flows; tar «Schon OK», «Staderas» e «Proelium» èn bleras bunas ideas vegnidas ensemen. Oravant tut la part da Sirius tar «Schon OK» curra luc e lev tras l’entira chanzun. Ensemen cun las Liricas Analas han els tar «Proelium» construì in beat che tschiffa. In beat che cuntegna dal reminent elements da trap malgrà che Aurelius e Sirius vulan atgnamain restar tar il oldschool rap. Tar bleras chanzuns gartegia quai – cun beats sumegliants a quels dals onns 90 ed entschatta 2000. Autras chanzuns survegnan gest tras simpels trap-beats ina colur pli moderna che fa bain. Era là sa mussan las duas varts da quai disc. È quai intent u betg? Il plan dals dus rappers da Flem e Laax e per part gartegià per part er betg.

Quai album n’è betg per in e scadin, pli probabel gnanc per mintga fan da hip hop – quai vul el dentant era betg esser. Cun «#FlimsLaaxStaderas» è reussì ad Aurelius e Sirius in album solid che vegn a far plaschair oravant tut en lur nischa musicala. Igl è in album che ha ses auts e ses bass, chanzuns che fan dar dal chau ed autras che fan scurlattar il chau. Ed igl è in album che vegn a polarisar e che savess dentant avair per l’auditur neutral in pau bleras midadas da binari.