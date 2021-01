Il cumenzament d’october era planisada a Zuoz la gronda festa per preschentar il disc nov «Oriund», lur disc per il 20 avel anniversari da la band da rock engiadinaisa. Però sco tar bleras auters concerts: la situaziun da corona n’ha betg permess in tal eveniment. Uschè han els publitgà lur disc cun bler rock e metal be adascus.

Per Prefix ina situaziun pauc agreabla. Els speravan da pudair vender lur discs durant il concert a Zuoz, uss resta be la via sur lur pagina d’internet e las plattafurmas da musica.

Rock dir, metal e balladas

Il fil cotschen dal disc nov «Oriund» èn ils tocs da rock, dirs, sperts ed intensivs, cun las ghitarras che fan il sound sco tar «Purtrets», «Patria», «Dai» e «Tir’ün fil». I dat però er las balladas: «Do’m tieu maun» e «Sandet», cun ghitarra acustica e tuns da cello.

In regal da giubileum pels amaturs da vinil

Per tut il fans da plattas fonograficas datti ina surpraisa. «Oriund» cumpara er sco album dubel, però i dat be 100 exemplars. E quai cun la festa d’anniversari resta sin lur program. Cur che la situaziun permetta vegn quella realisada.

20 onns rock rumantsch

La band Prefix datti dapi il 2000, actualmain cun Andri Casty (chant) - Rico Puorger (ghitarra) - Curdin Urech (ghitarra) - Christoph Casty (bass) - Marco Niggli (keyboard) - ed Andri Netzer (battaria).

Sgratta'm (2006) Adrenalin (2011) Oriund (2020)