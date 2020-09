21-09-2020

The Animen:, il link avra en ina nova fanestra Suenter dus onns pausa èn els turnads quest onn cun in album nov. «Are We There Yet?» han els registrà en l’America. Quai oravant tut perquai ch’els èn gronds fans dal rock’n’roll. Lur entusiassem per quest gener han ils giuvens da Genevra lura era demussà durant lur concert a Losanna. La finala è lur finamira communitgada d’esser in di en in lexicon sut il chavazzin «How to be a rock band».

22-09-2020

Buvette:, il link avra en ina nova fanestra Cedric Streuli aka Buvette è oriundamain da Vevey ed abitescha uss a Paris. Sia musica duai betg tunar sco la musica ch’è normalmain d’udir en ils radios u sin las playlists da spotify. Na betg mainstream u hype èn sias premissas. Ses concert è emplenì cun musica da pop fitg simpla, individuala ed artistica.

23-09-2020

Oesch’s die Dritten:, il link avra en ina nova fanestra La chapella da la famiglia Oesch fan gia dapi 23 onns musica. Ils geniturs Hansueli ed Annemarie, lur uffants Kevin, Mike e Melanie e l’accordeonist Urs Meier han grond success cun quai. E quai uss gia en la terza generaziun – perquai era «die Dritten». Sur ils onns han els dà var 1500 concerts ed èn daventads famus, en Svizra mabain era en l’Austria e Germania.

24-09-2020

Crimer:, il link avra en ina nova fanestra Na, disco n’è betg mort. Quai era grazia ad Alexander Frei alias Crimer. Il giuven da Son Gagl ha fatg surstà gia avant trais onns il mund da musica svizra cun ses agen stil, cun fermas ragischs tar ils hits da disco dals onns 80. Sias affinitads cun il temp da disco influenzeschan ses stil da musica ed era sia entira cumparsa. Perquai è el daventà ils ultims onns in osp bainvis en las medias.

25-09-2020

La Triada:, il link avra en ina nova fanestra Corin Curschellas, Astrid Alexandre ed Ursina Giger laschan reviver chanzuns veglias, tradiziunalas e popularas rumantschas. Ellas experimenteschan dentant era gugent e cumbineschan lur musica cun elements d’autras culturas ed elements contemporans. Uschia creescha la furmaziun a capella in agen stil da folclora senza s’allontanar memia lunsch da l’original.