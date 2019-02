Sper la producziun da musica ha la musica svizra era en il program dal mintgadi ina gronda preschientscha. Cun differentas purschidas e mesiras promova RTR ensemen cun ses collegas da SRF, RTS e RSI la musica svizra.

Cun metter a disposiziun plattafurmas sco per exempel mx3.ch, porsch'ins ad in e scadin la pussaivladad da preschentar sia musica simpel ad in grond public.

Cun acziuns communablas sco «Mx3 – tuts per in» u «8x15» survegnan newcomers in stausch da partenza sur tut las regiuns linguisticas da la svizra.

Ils radios da la SSR èn obligads da preschentar e laschar ir musica svizra en lur programs. Uschia audan ins durant las 24 uras program dal Radio Rumantsch 50% musica svizra (mira grafica).

Promoziun regiunala

Fertant che noss frars gronds da la SSR fan promoziun plitost sin palancà naziunal, pruvain nus da metter gronda paisa sin la promoziun en nossa regiun e sa chapescha sin il rumantsch. Il «Top Pop Rumantsch» è in dals exempels co RTR procura per agid da partenza per bain in qual musicist rumantsch.

La musica svizra – ina retschertga

Per il di da la musica svizra ha la SSR fatg sur il portal mx3.ch, il link avra en ina nova fanestra ina retschertga davart la musica svizra. Qua intgins facts davart la musica da noss pajais.

Co vegn la musica en il radio?

Artistas ed artists u las fatschentas da promoziun tramettan lur musica nova, principalmain sur plattafurmas en l'internet, als schurnalists da musica. Il pensum dal singul redactur da musica è ussa da tadlar, fufragnar e scuvrir tranter tut quella musica quella ch'è la pli adattada per ses radio.

Communablamain decida l'entira redacziun da musica lura tgeninas da las propostas che vegnan integradas en il program da radio. Uschia vegnan emna per emna selectadas bun 10 chanzuns ord passa 50 propostas.