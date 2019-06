83 scolaras e scolars frequentan la scola primara a Trin. Da quels han nov scolaras e sis scolars da la quarta fin la sisavla classa preparà in'ura cun lur chanzuns preferidas. Els han selecziunà musica da divers geners e decennis, tant musica actuala sco per exempel «Sweet but Psycho» da Ava Max, sco er musica ch'è vegnida publitgada ditg avant ch'ils scolars eran naschids, per exempel «Somebody to Love» da Queen.

Las chanzuns dals da Trin Titel Interpret Selecziunà da Faded Alan Walker Kilian High Hopes Panic! At the Disco Romiro

Sweet but Psycho Ava Max Kian Somebody to Love Queen Una Eye of the Tiger Survivor Maurin Rise Jonas Blue feat. Jack & Jack Severin Crazy Lost Frequencies & Zonderling Anina Shotgun George Ezra Eliane Wir sind gross Mark Forster Marius Las stagiuns Mattiu Defuns Nina La ragazza con il cuore di latta Irama Ronja Mamma Maria Ricchi e Poveri Chiara Heaven Gotthard Lia We are the World Michael Jackson Layla Nothing Else Matters Metallica Lena

