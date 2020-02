«Schnappi, das kleine Krokodil» è daventà pli u main per schabetg in hit mundial che ha schizunt en la Nova Zelanda cuntanschì il podest en la parada da hits. Bain chapì en la versiun tudestga!

In chapitel en l’istorgia da la parada da hits tut aparti: Ina chanzun d’uffants daventa in hit mundial. Dad in di a l’auter è «Schnappi, das kleine Krokodil» d’udir medemamain en chombras d’uffants, en las rotaziuns dals radios sco era tar festas d’après ski. E tut quai schebain che la chanzun è l’entschatta be stada prevesida per ina cassetta da l’emissiun «Die Sendung mit der Maus» dal WDR. La versiun originala «Krokodil am Nil» aveva l’autura Iris Gruttmann gia scrit il 1999 e registrà in di cun sia nezza Joy. Dentant pir tschintg onns pli tard, cura che Schnappi è daventà part d’ina episoda en l’emissiun è la chanzun puspè vegnida prendida ord il truchet – ma n’ha la finala tuttina betg chattà in plaz en l’episoda.

Schni-Schna-Schnappi en l’internet

La chanzun cun il refrain che stat en l’ureglia ha tuttina chattà ina via en l’internet – illegal e senza che Gruttmann eri infurmada. Tuttenina è «Schnappi, das kleine Krokodil» stà dapertut en l’internet. En var 6000 forums e cun remix en tuts geners, da tecno, hits da ballermann fin heavy metal. Immediat ha Gruttmann ensemen cun ses team elavurà la figura dal crocodil Schnappi e registrà ensemen cun Joy, che aveva uss nov onns, ina versiun nova. Curt suenter han radios emess la chanzun ed entaifer paucas emnas ha la chanzun d’uffants dumagnà il pass sin l’emprim plaz en la parada da hits tudestga, svizra, austriaca, ollandaisa, beltga, svedaisa e norvegiaisa. La versiun tudestga ha schizunt cuntanschì la top 10 en las paradas da hits da l’Australia e da la Nova Zelanda!

Nagin comeback musical

Joy Gruttmann, che ha gudagnà ensemen cun si’onda pliras plattas da platin e d’aur ed in Echo, chanta anc adina gugent. Ella na vul dentant betg turnar en il mund musical. Suenter ses emprendissadi da lainaria studegia ella uss architectura d’interiurs. 15 onns pli tard vegni ella be da rar pli renconuschida sin via. Ses passà sco star d’uffants na tegn ella però betg discus. Onn passà ha ella gì ina curta cumparsa en in’episoda da l’emissiun «Luke! Die 2000er und ich». Là ha ella, forsa per l’ultima giada, chantà ses hit cun l’istorgia unica.

