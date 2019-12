Onn per onn turnan ellas puspè en ils radios ed en las stivas – las chanzuns da Nadal.

Strusch è il december arrivà audan ins dapertut chanzuns sco per exempel «Clara notg» u «Jingle Bells». Saja quai en il radio, sin il martgà da Nadal u er chantà a chasa sut il pignol. Insaquantas da quellas turnan gia dapi decennis e tutgan tar Nadal sco ils biscuits ed il bambin.

Maletg 1 / 3 Legenda: «Last Christmas» è pli probabel la chanzun che vegn endament sco emprim cura ch'ins patratga vid chanzuns da Nadal. Cun ella ha la gruppa Wham publitgà la chanzun ch'è vegnida emessa il pli savens. Keystone Maletg 2 / 3 Legenda: La chanzun cun il pli grond success insumma è «Last Christmas» da Bing Crosby dil 1942. Var 50 milliuns singles sajan dapi lura vegnidas vendidas. Keystone Maletg 3 / 3 Legenda: 1818 è «Stille Nacht» vegnì preschentà l'emprima giada al public. Joseph Mohr (sanestra) e Xaver Gruber (dretg) han scrit la chanzun che vala oz sco pli enconuschenta insumma. Ella è vegnida translatada en var 300 linguas. Keystone

Quella ch'ins auda dapertut

«Last Christmas» dal duo britannic Wham è la chanzun che vegn emessa il pli savens insumma. Uschia ha la chanzun gia cuntanschì bun 130 giadas las paradas da hits en diversas terras. 1984 ha Wham publitgà quella chanzun che raquinta d'ina amur vargada. I vegn ditg che la chanzun saja oriundamain vegnida scritta per Pastgas (Last Easter) e George Michael haja sulettamain adattà il text per Nadal. Il duo sez n'ha dentant mai confermà quei.

Quella che bunamain mintgin ha a chasa

Var 50 milliuns giadas saja la single «White Christmas» da Bing Crosby vegnida vendida enfin uss. Il american Bing Crosby vala sco in dals chantadurs cun il pli grond success dal 20avel tschientaner. Sia pli enconuschenta chanzun «White Christmas» ha dentant il cumponist Irving Berlin scrit che n'ha saveva betg leger u scriver notas.

Quella che mintgin enconuscha

1818 è la chanzun «Stille Nacht, heilige Nacht» vegnida preschentada per l'emprima giada. Igl organist e cumponist Xaver Gruber ed il plevon e poet Joseph Mohr han da gliez temp gest sez preschentà lur ovra. Enfin uss è «Clara notg de Nadal» gia vegnida translatada en var 300 linguas. Il 2018 ha la chanzun gì ses 200avel giubileum.

