El ha gia vesì blers ch'èn vegnids ed era blers ch'èn puspè svanids. 1998 ha el gì ses success decisiv cun la single «Jeudi Amour». Scrit quella chanzun ha sia bun'amia Corin Curschellas. Michael von der Heide visita ella anc adina regularmain a Rueun.

Album nov

Uss ha el publitgà ses album nov «Rio, Amden, Amsterdam». In album tipic per Michael von der Heide che s'occupa oravant tut dal gener jazz. El sez descriva quel uschia: «Smooth, musica da jazz per sienentar.» Da sia excursiun en la musica da jazz ha von der Heide gì respect.

Jau hai pensà che la "polizia da jazz" vegnia e dia che quai na saja betg endretg jazz. Dentant èsi vegnì retschavì cun bainvulientscha.

El chanta en trais linguas, tudestg, franzos e tudestg svizzer e quai en sia moda ch'ins enconuscha bain. In album nua che mintga tun è là nua ch'el ha dad esser, che tira ins ord il mintgadi e ch'ins giauda il meglier ina saira cun in magiel vin sin balcun u avant il cheminé. Ins auda, l'album quel tuna sco la glischur d'in magazin luxurius. Nagina miracla, Michael è er in «Kontrollfreak».

Ils 10 semperverds da...

Michael von der Heide n'è betg gist chantadur mabain el charezza era la musica dad auters. «Mia collecziun da plattas e DCs è stada enorma. Deplorablamain hai jau pervia da motivs da spazi stuì dar davent bleras plattas. Oz stun jau mal pervi da quai.» Or dals egls dentant betg or dal cor, Michael von der Heide ha mess ensemen per vus ses 10 semperverds preferids.

Quels vegnan preschentads en l'ura dals semperverds: Venderdi ils 20-09-2019, 16.00 uras.