Avant curt ha Shazam publitgà ina glista cun las pli tschertgadas chanzuns insumma. Per audituras ed auditurs è quai bun per chattar musica nova. Artistas ed artists pon dentant era profitar da quest’applicaziun.

Laschar tadlar il telefonin ina chanzun e suenter curt temp han ins tuttas indicaziuns ch’ins dovra. Quai è il princip da l’applicaziun «Shazam». L'entschatta ha quai funcziunà cun telefonar ad ina numer da telefon. Curt suenter han ins retschavì in sms cun l'interpret ed il titel da la chanzun. Uschè spert che l’emprim smartphone è vegnì sin il martgà e cun el las applicaziuns – han era ils inventaders da «Shazam» fatg il pass en questa branscha. Ozendi tschertgan 200 milliuns persunas uschia chanzuns.

Bun per ina vart è era bun per tschella

L’avantatg per utilisaders ed utilisadras è cler – mo paucas secundas ed ins sa, tge chanzun ch’ins ha gist tadlà e po lura era gist telechargiar ubain cundivider quella. Dentant era artistas ed artists pon nizzegiar questas datas. «Shazam» sa numnadamain dir enfin il quartier d’ina citad exact – tge chanzun ch’è vegnida tschertgada e quant savens.

Uschia na sa per exempel l’artista «Tones and I» betg be, che sia chanzun «Dance Monkey» è la pli tschertgada chanzun insumma, mabain era nua che la glieud ha tadlà ses hit. Entras quai po ella lura adattar sia reclama. Ubain planisar sia turnea e visitar las citads, nua che sia musica è la pli populara.

L’effect da Shazam

La savida che «Shazam» porta ad artistas ed artists influenzescha era lur musica. Quai vegn era gia numnà l’effect da Shazam. L’industria da musica sa exact, tge sort musica che vegn gist tadlada nua. Uschia pon els crear musica adattada per lur gruppa en mira.

Critichers din che quai saja l’unificaziun da la musica – aderents percunter discurran d’ina pli gronda varietad. I constat che diversas chanzuns pon entras quai tunar sumegliant. Dentant datti uschia era novas scuvertas. Per exempel sche Country e Hip Hop èn gist fitg populars en ina regiun, pudess in’artista u in artist era vegnir sin l’idea da cumbinar quests dus geners ed uschia crear in stil nov.