0.0044 francs per stream survegnan artistas ed artists. Quai munta per chanzun tadlada survegnan els in tochet d’in rap. En cumparegliaziun gudognan artists bun 10% dal pretsch da vendita d’in DC – pia radund 2.50 francs. Sa chapescha na vegnan chanzuns savens betg be tadladas ina giada. Ed ins chatta sin spotify era pli u main la cumpletta discografia da mintga act. Uschia che tut quels streams sa summeschan cun il temp. Spotify vegn dentant tuttina savens crititgà.

Ina midada en la branscha da musica

Dapi il 2017 fa la branscha da musica dapli svieuta sin il martgà digital che sin quel fisic. Pia portan streams e downloads dapli che DCs e Vinyl. Gia daditg na chattan ins sco fan da musica betg pli nova musica en ina stizun, mabain via playlists sin la plattafurma da streaming. Quai chaschuna era midadas tar la musica sezza. Tenor in studi da la Ohio State University èn las intros da chanzuns da las Top 10 tranter il 1985 ed il 2015 en media vegnidas 15 secundas pli curtas. Sch’ins po, grazia a l’applicaziun, tadlar dapertut tutta musica ch’ins vul, sto la chanzun persvader entaifer curt mument.

La top 3 dal 2020 sin Spotify Textbox aufklappen Textbox zuklappen Artistas internaziunalas: Billie Eilish Taylor Swift Ariana Grande Artists internaziunals: Bad Bunny Drake J Balvin

Era albums n’èn betg pli uschè impurtants sco pli baud. Sa preschentar cuntinuadamain cun novas chanzuns e vegnir da plazzar quellas en ina playlist populara, porta dapli che da publitgar mintga pèr onns in album. Sch’ins vul avair success commerzial cun musica, ston ins bunamain sa preschentar sin las plattafurmas da streaming.

Avantatgs per musicistas e musicists datti uschè svelt, ch’els han là in pau success. Pertge la derasaziun tar spotify è cun 300 milliuns utilisadras ed utilisaders fitg gronda. Cun las tantiemas survegnan ins era anc ina massa datas. Datas che vegnan duvradas per organisar turneas, cumponer novas chanzuns u per far reclama.