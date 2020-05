La crisa da corona ha era varts positivas – enstagl d’ina EP survegnin nus uss da la Bernaisa Steff la Cheffe in entir album. «PS:» è in viadi da pop fin oldschool, da plaschair, stad, ventira fin stgiradetgna ed il punct il pli bass.

Tar l’intervista via telefon cuntanschain nus ina Steff la Cheffe da buna luna en il Tonstudio ed anc bler pli impurtant sauna – era betg pli uschè cler durant quest temp extraordinari.

Pia è tut gartegià bain per la bernaisa da 33 onns.

Album enstagl d’EP

Il num da l’album n’è betg in omagi ad autos e forza-chaval ubain las inizialas da ses num burgais (Stefanie Peter) viceversa mabain «PS:» sco «Postscriptum». «Ein Nachtrag, Nachhall zum letzten Album, ein Liebesbrief, ein Abschiedsbrief», sburfla viadora da Steff la Cheffe sch’ella auda quels dus bustabs. L’album, che saja ina cuntinuaziun ed in reciclar da chanzuns betg duvradas cuntegn bler da sias descripziuns. Las emprimas trais chanzuns «Schritt», «Holunder» e «Härzregion» sa preschentan fitg lev, sa movan el gener da pop ed envidan da sautar.

Lura vegn la chanzun «Gheimnis» e davent da lura vai aval, na betg il niveau mabain il maletg sonor. Tar «Gheimnis» èsi da chattar oldschool beats maschadà cun jazz. La descensiun va enavant vers stgiradetgna e dubis da sasez en las chanzuns «Amsterdam» e «Jammertau». Omadus chanzuns èn gia in pau pli veglias e derivan d’in temp cura ch’igl è stà pli stgir en ella, di Steff la Cheffe.

Nus turnain puspè a la glisch ed i vegn cler cun «Eifach». Ina chanzun che croda si perquai ch’ella fa vegnir endament il temp enturn la chanzun «Annabell». L'inspiraziun saja dentant vegnì dal hit «Hey Ya!» da la gruppa americana Outkast. In’ulteriura chanzun che dat en egl liricamain è «Karate». En quella rappescha Steff la Cheffe: «Ih bin so gottefroh das miar nie si zämecho. Will hätti das, mi üs zweine klappet, weri hüt ihr Klappse». Logic na vul ella betg tradir il num da l’um ch’i sa tracta.

«PS:» san ins cumparegliar cun il curtin nov da Steff. Qua vegni festivà, cun glisch da chandailas vid maisa bavì vin, filosofà e discutà quitads e pendì enturn en il hamac nua ch’ins sa ir suenter a ses patratgs durant observar ils nivels. Steff la Cheffe ha ussa definitivamain chattà ses agen sound e sa senta bain cun quai. E quest sentiment survegnan ins sco auditur era puspè enavos dad ella e quai fa plaschair. Ella sa senta bain sco en ses curtin nov:

Cun «PS:» sa ella realisar in ulteriur giavisch: El vegn era publitgà sco platta da vinyl pertge per spotify etc. na ston ins propi betg pli publitgar in album.