cuntegn

SUNS festival 2019 - Sin ed avant tribuna ad Udine

Ad Udine sa scuntran furmaziuns da tut l'Europa per parter lur linguas minoritaras in cun l'auter. Il punct culminant è la concurrenza musicala da la sonda saira. Ma er avant tribuna vegn il temp nizzegià per discutar ed emprender sur da las linguas minoritaras da l'Europa.