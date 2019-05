Cura che Luca Hänni ha gudagnà l'emissiun «Deutschland sucht den Superstar» era el 18. Là è el stà in pau il pulschain ed ha rimnà simpatias tar aspectaturas ed aspectaturs da la Germania, Svizra e da l'Austria. Dapi lura ha el lavurà constant vid sia carriera e sviluppà in renum sco musicists serius ed etablì.

Co funcziuna la qualificaziun? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Emprim pass: Mintga naziun elegia in'artista, in'artist u ina gruppa che represchenta il pajais durant il «Eurovision Song Contest». Quai capità u public en in'emissiun u entras ina giuria d'experts e fans.

Segund pass: Ils artists vegnan repartids entras ina procedura casuala en ils dus mezfinals. Da mintga mezfinal cuntanschan 10 acts il final.

Sis acts èn gia ordavant qualifitgads per il final: Germania, Frantscha, Engalterra, Italia, Spagna ed il pajais ospitant, quest onn è quai Israel.

Dapi tschintg onns betg pli en il final

2014 ha il tessinais Sebalter cuntanschì il final da l'ESC cun sia chanzun «Hunter of Stars». Ils onns suandants èn stads dischillusiunants. La Svizra è stada duas giadas sin l'ultim plaz en il mezfinal e duas giadas ha ella manchentà be per pauc la qualificaziun per il final. Quest onn è dentant cun Luca Hänni puspè in artist cun renum sin tribuna – in che ha er ina schanza intacta.

