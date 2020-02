Best Female Act: Beatrice Egli, Stefanie Heinzmann, Loredana

Best Male Act: Stephan Eicher, Kunz, Luca Hänni

Best Group: Gölä & Trauffer, Heimweh, Patent Ochsner

Best Album: Gölä & Trauffer – Büetzer Buebe, Kunz – Förschi, Patent Ochsner – Cut Up

Best Breaking Act: Marie-Claude Chappuis, Loredana, Stubete Gäng

SRF 3 Best Talent: Monet192, Sensu, Naomi Lareine

Best Hit: Loco Escrito – Punto, Luca Hänni – She Got Me, Patent Ochsner – Für Immer Uf Di

Outstanding Achievement Award: Stephan Eicher

Best Live Act: Hecht, Lo & Leduc, Patent Ochsner

Best Act Romandie: L’Eclair, Makala, Muthoni Drummer Queen

Best Solo Act International: Billie Eilish, Capital Bra, Ed Sheeran

Best Group International: Capital Bra & Samra, PNL, Rammstein

Best Breaking Act International: Angèle, Lewis Capaldi, Billie Eilish

Best Hit International: Lewis Capaldi – Someone You Loved, Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow, Lil Nas X – Old Town Road