The Cranberries – Dolores O'Riordan, Noel e Mike Hogan e Fergal Lawler – èn vegnids ensemen l'entschatta dals onns 90. Cun chanzuns sco «Linger» u «Zombie» han els entaifer curt temp gì grond success internaziunal ed han vendì var 40 milliuns portatuns. Il recept per lur success sa cumpona da la vusch unica da Dolores O'Riordan e lur stil da musica che ballantscha tranter Rock, Alternative, Pop ed Irish Folk. Suenter la mort nunspetgada da la chantadura preschenta la gruppa uss lur album final sco adia e sco appreziaziun da Dolores O'Riordan.

Il viadi tras l'album

Cun «All Over Now» ch'è stà l'emprima single cumenza l'album. Ina chanzun che annunzia cun ses titel gia l'entschatta che quest album è in cumià. In cumià da la gruppa, dals fans e da Dolores, tut è a fin. Ina trista entschatta per in album pudess ins crair, dentant sa preschenta la chanzun plitost ventiraivla e leva. Quella ambivalenza è era da chattar tar las chanzuns «Wake Me When It's Over» ed «In the End». Tras l'entir album è d'udir in tschert surrir en la vusch da Dolores O'Riordan. Dentant betg senza la melanconia ch'è tipic per «The Cranberries». Ils megliers exempels per quai èn las chanzuns «A Place I Know» u «Catch Me If You Can».

Legenda: Albumcheck dad «In The End»: il parairi da Dominic Pohle RTR

In the end

A la fin da l'album stat la chanzun «In The End». L'idea per il titel han els dentant pir pli tard gì perquai che la chanzun è stada la davosa ch'els han chattà. E perquai ch'ella transporta a moda perfetga las emoziuns e l'atmosfera che «The Cranberries» han vulì crear ensemen cun Dolores O'Riordan.

RR famus e glorius 10:30