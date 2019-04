36 hits e semperverds ed in per novitads.

Ils Rolling Stones datti dapi il 1962 e durant lur lunga carriera han els registrà 30 albums da studio, 26 discs live e 25 cun collecziuns da lur megliers tocs en il stil da «Big Hits», «Hot Rocks» ubain «Forty Licks». Ed els han gì hits sco «(I Can't Get No) Satisfaction», «Honky Tonk Women», «Start Me Up», «Angie» e «Brown Sugar».

Legenda: Ils Stones l'onn 1963 MAD

Rock’n’roll dapi 57 onns

Uss han els gia in pau chavels grischs e faudas, e Keith Richards, Charlie Watts e Mick Jagger han surpassà ils 75. Cun in disc nov, registrà en il studio, na pudain nus betg far quint, per la paja van els sin turnea, cura che Mick Jagger è sa revegnì da sia operaziun dal cor.

Legenda: Ils Stones, november 2018 MAD/Kevin Westenberg

«HONK» cun 35 semperverds

En il fratemp datti per ils amaturs dals Stones in disc nov, ina collecziun cun 36 hits e classichers da tut lur discs dal 1971 fin il 2016, ch'èn da chattar sin bleras autras da lur collecziuns. Perquai pon ins desister bain da quest disc – pero ils amaturs e collecziunaders chattan dapli sin la versiun pli luxuriusa. Quella cuntegn er 10 tocs dal viv, tranter auter cun duets cun Ed Sheeran, Dave Grohl e Florence Welch che chanta cun Mick Jagger «Wild Horses», in toc dal disc fenomenal «Sticky Fingers» dal 1971.

Legenda: Mick Jagger cun Florence Welsh MAD/Andrew Timms

Wild Horses live, cun Florence Welsh

