«Kaleo – a/b»

Sco fan da vinil e fan da rock è quella platta simplamain ina necessitad. Daco per fans da vinyl? a/b stat per las varts – a e b. Tschintg chanzuns sin ina vart, volver la platta e tadlar tschintg chanzuns sin l'autra vart. Sin l’emprima vart rampluni endretg – Blues Rock sco ch’i s’auda cun la gronda vusch da Jökull Júlísson. La chanzun ch'è sin quella vart han blers forsa anc en l'ureglia. Igl è «Way Down We Go» ch'è stà il 2016 in grond hit en ils radios. Sin la segunda vart vegn il rock struvegià in pau enavos ed il blues survegn dapli spazi. Ina platta da giudair cun rock’n’roll ed energia dad ina vart e quietezza ed armonia da tschella – collià entras ina vusch unica.

«Air – Moon Safari»

1998 han Jean-Benoît Dunckel e Nicolas Godin publitgà in dals pli cools albums da l’istorgia da la musica. Megahits sco «Kelly Watch The Stars» e «Sexy Boy» tunan 22 onns suenter lur publicaziun anc adina uschè frestg sco l’emprim di: In’oda ad ina capodovra da l’Electronica. «Moon Safari» va a prau cun mintga situaziun da vita. Saja quai per sa revegnir suenter ina notg memia lunga, durant la grillada ina sonda suentermezdi da stad ubain la dumengia en damaun en letg: «Moon Safari» va adina. Dapi «Moon Safari» han Air publitgà anc sis ulteriurs albums da studio. Ma schebain ch’i ha dà in’entira pluna bunas chanzuns sin quels, n’ha nagin album cuntanschì la qualitad da «Moon Safari». Naja, quai n’è betg uschè dramatic: Tgi ch'ha ina giada gì in da sis el lotto sa suenter era esser cuntents cun da trais e quatters.

«Puss N Boots – Sister»

La chantadura da jazz Norah Jones ha er in’autra vart, ella ama era ils tuns da Country. Cun ils «Little Willies» ha ella gia fatg discs da bellezza. Ella ha participà al project da tribut per Hank Williams ed uss ans maina ella puspè sin ils fastizs da folk, country, roots ed in pau jazz. Quai dat in disc cun ina atmosfera zunt atgna, savens melanconica. Da la partida en il trio «Puss-N-Boots» èn anc sias amias Sasha Dobson e Catherine Popper e sper lur atgnas cumposiziuns han ellas er interpretà chanzuns ch’ellas apprezieschan. Per exempel: «Angel Dream» da Tom Petty, «The Grass Is Blue» da Dolly Parton u «Joey» da Concrete Blonde. Sco savens tar Norah Jones è er quest disc cun 14 chanzuns cumparì tar il label Blue Note, in che captivescha e che procura per bellas emoziuns.

«Massive Attack – Blue Lines»

Cun l’album «Blue Lines» ha il 1991 cumenzà ina nova èra musicala: il Trip Hop. I vala sco sboz da quest stil da musica. Tuttenina era qua ina plaunezza en la musica che nus n’avain betg enconuschì avant. Ins ha bunamain savì savurar l’Underground umid, il fim da marihuana e l’aria da la mar da Bristol ord las boxas. Massive Attack, in collectiv d’artists ha creà Dancemusic per il chau. Tar quest album fascineschan plirs aspects. D’ina vart la tensiun tranter melanconia ed optimissem ubain la luentera dals differents stils da musica. Dentant da l’autra vart senta l’auditur tar mintga chanzun la qualitad e la particularitad da quai che tuna ord las boxas. In album che survegn ils nov d’avrigl 29 onns e che ha anc adina las medemas qualitads. Insatge ch’ins na chattà ozendi da rar pli.