Tiziana Defuns ha 17 onns e fa la FMS a Glion. Gia savens han ins vis ella sin tribuna cun ses fragliuns Mattiu e Nina. Enfin uss anc da la vart sco chantadura accumpagnanta. Uss fa ella dentant in pass enavant e publitgescha sia emprima atgna single «Human Being». Cun quella chanzun vul la giuvna da Trun dir ch’ins duaja far quai che fa plaschair a sasez, e na betg laschar sa definir da sbagls ch’ins ha fatg.

La realisaziun da la chanzun è per gronda part restada en famiglia. Suenter che Tiziana ha gì scrit la chanzun ed ils accords, ha ses frar Mattiu gidà da producir. La davosa glimada han els lura fatg en il Klangstark Studio a Cuira.

Quella single è ina giada in emprim pass tar ina carriera da solo, e per Tiziana oravant tut in’emprova co sia atgna musica vegn recepida dal public. Ella sa senta era anc fitg bain cun sia band da famiglia, e na vuless betg bandunar els anc uss. Tut tenor il tema da la chanzun: Far quai che plascha ed era ina giada empruvar insatge nov.