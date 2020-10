Rangaziun, tabellas e statisticas èn schon bunamain in usit en il mund da la musica – chavazzin paradas da hits. Spezialmain entusiastic en da quellas chaussas è il magazin da musica american «Rolling Stone». Per la terza giada han els rangà ils, tenor els, 500 megliers albums insumma.

Natiralmain n’ha betg la redacziun dal magazin «Rolling Stone» sez elegì lur Top 500 albums. Els han mess ensemen ina giuria da 300 artistas, producents, auturas, labels e schurnalistas. Lezs han lura mess ensemen la glista actuala. Suenter il 2003 e 2012 è quai uss la terza giada ch’il magazin da musica american publitgescha lur rangaziun. Cun in pau in’autra constellaziun da la giuria hai quest onn dà insaquantas midadas.

Maletg 1 / 3 Legenda: Sin plaz trais è l'emprima dunna: Joni Mitchell e ses album «Blue» dal 1971. MAD Maletg 2 / 3 Legenda: Ils Beach Boys han salvà lur segund plaz cun lur album dal 1966 «Pet Sounds». MAD Maletg 3 / 3 Legenda: Cun l'album «What's Going On» da Marvin Gaye hai dà ina pitschna sensaziun sin l'emprim plaz. MAD

Beatles «sfundran» – diversitad en avantatg

Tranter l’emprima glista dal 2003 e la segunda versiun il 2012 n’hai betg dà grondas midadas. Sin ils emprims diesch plazs n’hai insumma betg dà roschadas. Quest onn han ils publicaturs scrit en l’introducziun:

Nagina glista è per adina – ils gusts sa midan – novs geners naschan e l’istorgia da la musica vegn adina puspè scritta danovamain.

Perquai han en la giuria actuala era artistas sco Billie Eilish, Taylor Swift u Beyoncé prendì part. La midada en la giuria è senza dubi in motiv che be dus albums èn restads en la Top 10 ch’eran gia en l’emprima versiun là. Numnadamain l’album «Pet Sounds» dals Beach Boys che ha savì tegnair ses segund plaz e «What’s Going On» da Marvin Gaye, che ha stuschà l’album dals Beatles giu dal tron. Marvin Gaye sin l’emprim plaz – in chantadur da pel stgira ch’era da chasa en la musica da Soul ed R&B demussa bain la midada en il pensar da la giuria.

La rangaziun è tut en tut daventada pli diversa, cuntegna uss en general dapli dunnas, pli bleras artistas ed artists da pel stgira, pli pauca musica dals onns 60 e 70 e resguarda era dapli geners. Ils gronds maisters èn dentant anc adina represchentads. Ina pitschna sumbriva en il maletg è che la glista è anc adina fitg americana e linguas sper l’englais n’èn strusch preschentas.