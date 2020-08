Normalmain avessan Christoph Cajöri e la Ligia Grischa gì in concert il matg 2020. Pervi dal coronavirus han els dentant stuì stritgar quest concert ed han enstagl gia il mars cumenzà cun ina lunga pausa da stad. Questa pausa che cuzza anc enfin la fin da settember. Per la Ligia Grischa è quai in mais pli baud che usità. Quai n’è dentant betg la suletta midada per lur emprovas. Emprovas digitalas u or en il liber n’èn betg vegnidas en dumonda.

Far musica viva da la cuminanza, dal seser ensemen e da sentir in l’auter.

Els èn sa decis da far permez il chor e far emprovas da quatter uras. L’emprim cun ina part dal chor, silsuenter dar aria avant che far cun tschella part emprova. In procedura speziala per il dirigent ed il chor. Tenor Christoph Cajöri predominescha tranter ses chantadurs il plaschair da finalmain puspè pudair chantar ensemen.

La societad da musica Trun ha survegnì infurmaziuns e directivas da l’uniun da musica. Pli u main dapi l’entschatta dal lockdown sajan els vegnids infurmads mintga duas emnas. Uss che las emprovas ed ils concerts astgan plaunet puspè avair lieu èsi vegni mess a disposiziun in concept da segirtad. Là saja discret fitg exact cun tge mesiras ch’ina emprova sa vegnida menada atras.

Dapi l’entschatta mars dapi che nus essan vegnids franads han blers gì il desideri da puspè savair sunar e star da cumpagnia.

Gion Simeon na crai betg ch’i vegn a dar bleras demissiuns pervia dal coronavirus. El spera schizunt che dapli persunas sa decidan da vegnir a sunar en la societad da musica pervia la cumpagnia che ha mancà durant il temp da corona. Uschia cumenza era la societad da musica la stagiun musicala cun in bun sentiment.