Onn per onn s'inscuntran las stailas e stailettas da la scena da musica Svizra cun la speranza da gudagnar in crap da sulada – il Swiss Music Award.

I dat da gudagnar premis en set categorias naziunalas e quatter internaziunalas. Dapi l’emprima giada il 2008 n’è quai betg sa midà grondamain. Tge che dat era en egl è ch’era ils nums dals nominads e da las victuras n’han betg sa midà fitg ils ultims onns. Uschia tegn il rapper «Stress» il record cun 12 nominaziuns e 9 premis entaifer ils ultims 13 onns. E quai è nagin cas extrem. Era «Patent Ochsner» (8), «Bligg» (7) e «Bastian Baker» (7) s’audan tar ils victurs da seria. Tut nums enconuschents ed etablids sin l’insla musicala da la Svizra. E tut be nums d’umens.

Nominadas e nominads 2021 Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Best Female Act Beatrice Egli

Loredana

Steff la Cheffe Best Male Act Loco Escrito

Bligg

Philipp Fankhauser Best Group Gotthard

Heimweh

Yello Best Breaking Act Megawatt

Pronto

Monet 192 SRF3 Best Talent Caroline Alves

Sam Himself

Annie Taylor Best Act Romandie Phanee de Pool

Arma Jackson

Flèche Love Best Album Gotthard

Heimweh

Philipp Fankhauser Best Solo Act International The Weeknd

Samra

Ava Max Best Group International AC/DC

BTS

Black Eyed Peas Best Breaking Act International Samra

Ava Max

Pop Smoke Best International The Weeknd

Tones And I

Saint Jhn

Sistem da votar

I dat era dunnas che han gia pudì gudagnar in ni plirs Swiss Music Awards. Per exempel «Stefanie Heinzmann» (4), «Beatrice Egli» (2) ubain «Steff la Cheffe» (2), er ellas artistas cun grond success en Svizra. Quai è d’attribuir al sistem da votar. Las nominadas ed ils nominads vegnan eruids tenor las cifras da vendita. Uschia ha il public la schelta tranter mintgamai trais artistas ed artists ch’èn a la testa da la parada da hits – è quai èn en Svizra savens vegls enconuschents.

Excepziuns e co ins savess far auter

Clar, da temp en temp datti ina giada ina pitschna surpraisa. Per exempel il 2018 cura ch’il giuven musicist «Nemo» ha grad savì prender a chasa quatter premis. Suenter ch’el è vegnì scuverts tar il Cypher 2016 ha el gì dus onns nars. Tut sias publicaziuns han gì grond success ed el è daventà sur notg in star. In star cun ina gronda communitad che ha votà per el. Quai è la proxima variabla en la furmla da success – tgi che ha grond success, venda blera musica e survegn uschia blers fans che san lura dar giu lur vusch. La finala decidan pia las cifras da vendita enstagl da la qualitad musicala. Tge agid è quai per Newcomers e la scena da musica?

Ch’i va era auter demussan tranter auter ils Grammy Awards ed il Mercury Prize. Tar ils Grammys sa inoltrar mintga interpresa da medias ch’è annunziada tar la Recording Academy sias registraziuns. Da tuttas inoltraziuns tscherna ina giuria da 150 expertas ed experts per mintga categoria 5 nominads. En in segund pass san ins lura anc ina giada votar per quels. Era tar il Mercury Prize britannic datti ina giuria d’expertas ed experts che sa cumpona da musicistas, cumponists, producentas, schurnalists etc.

Premis per amur dals premis?

Fai senn da metter en il center durant ina saira artistas ed artists svizzers etablids? Celebrar la scena da musica svizra da rock, pop, hip hop fin musica electronica fa senn e gida per il renum da quella. Sch’in «Stress» ha dentant grazia a ses 9 craps da sulada gì dapli success è da dubitar. Ins astga dentant betg emblidar da promover las proximas generaziuns d’artistas ed artists. Tanschan ils dus premis «Best Breaking Act» ed «SRF3 Best Talent»? Na fissi betg temp per in auter sistem à la Grammys u Mercury Prize?

Victurs e victuras da seria Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Stress – 9 premis Patent Ochsner – 8 premis Bligg e Bastian Baker – mintgamai 7 premis Nemo e Züri West – mintgamai 5 premis Lo & Leduc e Stefanie Heinzmann – mintgamai 4 premis