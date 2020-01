Martina Linn è naschida 1991 sco figlia d'in Sidtirolais e d'ina Bernaisa. En scola ha ella emprendì rumantsch e gia baud cumenzà a far musica. Cumenzà ha ella cun musica populara e jodlar. Pli tard ha ella chattà il plaschair vid la ghitarra acustica ed il chant. Suenter ch'ella ha in mument chantà covers da ses idols Eva Cassidy, Neil Young u era Laura Marling ha ella bainprest cumenzà a scriver atgnas chanzuns. Dentant betg per tirolais, tudestg svizzer u rumantsch, mabain per englais. Sia musica viva d'ina maschaida d'influenzas ch'ella preschenta uschia era sin ses terz album «Win What Yesterday Lost».

«Americana» da l'Engiadinaisa

Suenter avair realisà l'emprim album en il stil da chantautura, ha Martina Linn tschertgà per ses segund album «Pocket of Feelings» novas vias musicalas. Chattà ha ella quellas cun elements da gospel, country, blues e rock. Sin ses album actual «Win What Yesterday Lost» è ella anc ida in pass enavant. Tranter las diesch chanzuns da l'album èsi da chattar chanzuns balladescas cun ina buna presa soul sco per exempel tar «After the Snow». Dentant era elements da pop «Under my Rooftop» u era da country e rock sco tar «Hailing Distance» sa rimnan sin il terz album da la chantadura da La Punt Chamues-ch.

Americana tge? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legenda: Pixabay Sco quai ch'il num di è «Americana» in stil da musica da l'America. Igl è ina maschaida da geners tipics americans sco per exempel folk, country, gospel ubain era bluegrass. Gia il 1841 è il pled «Americana» vegnì duvrà per descriver ina cultura ed in gener da musica. Per la musica da radio è il pled «Americana» dentant cumparì pir il 1984.

Fun fact: Tscherts musicists canadais che fan il medem stil da musica discurran era da «Canadiana». Quai n'è dentant betg fitg derasà.

