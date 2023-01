Ils 6 da schaner 1873 è Robert Cantieni naschì a Ftan sco figl da Dumeng (pur) e Chatrina (n. Secchi). Suenter il seminari scolastic a Cuira ha el dà scola a Ftan (1892-93) e Samedan (1893-1900). Lura è el sa decidì da studegiar musica a Turitg. Ses magisters eran tranter auter Carl Attenhofer e Friedrich Hegar. Suenter avair terminà cun success il studi è Robert Cantieni returnà en l'Engiadina e davent il 1910 ha el lavurà sco dirigent e scolast privat per clavazin, chant e cumposiziun a S. Murezzan e Samedan. Il 1911 ha el elavurà ensemen cun Florian Grand «L'Engiadina», in cudesch da chanzuns per chors maschadads. Durant quels onns ha el er scrit la chanzun «Lingua materna» u «Chara lingua da la mamma».

1 / 3 Legenda: Inscripziun vid ina chasa ad Ardez. MAD 2 / 3 Legenda: Robert Cantieni dirigia il chor da la festa da chant a Zernez l'onn 1920. MAD 3 / 3 Legenda: Cor masdà Scuol a la festa da chant 1920 a Zernez, dirigent: Robert Cantieni MAD

En quests onns ha el stuì percorscher che la vita da musicist en la patria n'è betg uschè simpla. Trumpà d'intrigas cultural-politicas e critica subjectiva è el sa decidì da bandunar l'Engiadina. Dal 1922-37 è el stà magister da musica a la Scola chantunala ed al Seminari scolastic a Cuira e dirigent da divers chors a Cuira (Männerchor Frohsinn, Chor viril Rezia, Chor mischedau Alpina) e da la Ligia Grischa / Glion (1924-32). Robert Cantieni è stà in musicist engaschà ed uschia er davantà cun raschun commember d'onur da l'Uniun chantunala da chant dal Grischun.

Ils onns 1940 ha el lu fatg sia pasch cun l'Engiadina e sa deditgà puspè pli fitg a la chanzun rumantscha. El ha edì pliras collecziuns da chanzuns: «Las Grusaidas», «La chanzun ladina», «Suldanellas», «Evangelisches Kirchengesangbuch», «La Merlotscha» (collecziun sursilvana ensemen cun Flurin Camathias).

Sias chanzuns las pli enconuschentas èn la «Lingua materna» e la «Guardia grischuna». Comm. d'onur da l' Uniun chant. da chant dal Grischun.

Or da noss archiv:

In purtret en Il balcun tort dals 21 da schaner 1973

Marella dals 28 d'avrigl 2013: