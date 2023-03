Ils 22 da mars 1948 è naschì Andrew Lloyd Webber a Londra sco emprim figl dal cumponist William Lloyd Webber (1914 – 1982) e la pianista Jean Hermione Johnstone (1921 – 1993). Ses frar giuven Julian (*1951) è enconuschent sco cellist e directur musical.

Gia cun sis onns ha Andrew cumenzà a cumponer e cun nov onns ha el publitgà si’emprima suita. Al Magdalen College (da l'universitad d'Oxford) ha el cumenzà in studi d'istorgia. Là ha el emprendì d'enconuscher l'autur e student da giurisprudenza Tim Rice. Suenter be nov mais bandunan els l'universitad e scrivan in emprim musical: The Likes of Us (1965) che svanescha dentant gist puspè en ina chaschutta. Igl è dentant il cumenzament d'ina collavuraziun fritgaivla da radund 10 onns.

Emprims success

Per in chor baselgia scrivan els dus il 1968 il musical «Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat». Quel sa basa sin l'istorgia biblica da Giusep en l'Egipta. L'emprima versiun dura radund 25 minutas, ha dentant persvadì il public e las medias ed il duo Webber/Rice han cumplettà l'ovra ad ina versiun d'ina entira saira ch'ha sia premiera il medem onn en la St. Paul's Cathedral la Londra.

Il producent David Land ha lura pretendì d'els dus in musical cun in ulteriur cuntegn biblic. Sin quai han Webber/Rice fatg il musical «Jesus Christ Superstar». La primaudiziun è stada il 1971 a New York ed ha festivà success sin l'entir mund.

Nov domicil

Fitg impurtanta è er stada la cumpra d'ina residenza da champagna en il contadi da Berkshire, circa 90 minutas cun auto davent da Londra. El ha equipà ses nov domicil da lura cun tuttas raffinezzas tecnicas ed er fatg in pitschen teater cun radund 100 plazs. En quel ha el organisà regularmain in pitschen festival privat ed envidà giasts elegids. A quel ha el preschentà sias pli novas ovras e pudì testar, tge accoglientscha che quellas chattan tar la pressa, acturs ed amis.

Evita e Cats

Suenter il grond success da «Jesus Christ Superstar» è il proxim musical «Jeeves» stà in flop, il sulet flop. Gia il 1976 ha el preschentà «Evita», in musical che sa basa sin la vita da Eva Perón. La chanzun principala «Don't cry for me Argentina» ha gì l'effect d'ina bumba cun la consequenza che represchentaziuns sin l'entir mund èn stadas vendidas ora durant plirs decennis. La lavur vi dal musical «Evita» è stada l'ultima collavuraziun da Webber e Rice.

Gia avant è Webber s'occupà cun in musical da giats ed ha supplitgà ses ami Rice da scriver in text per la chanzun «Memory». Cura che lez ha preschentà sia versiun ha Webber refusà ses text e ditg ch'il text dal reschissur da «Cats», Trevor Nunn, saja cun distanza meglier. Il 1981 è la primaudiziun da «Cats» a Londra stada in success sensaziunal. Durant 21 onns è il musical vegnì preschentà en il West End a Londra. «Cats» ha gudagnà set Tony Awards ed ha era festivà gronds success a Vienna, Turitg e Basilea.

Ulteriurs gronds musicals

Era suenter il grond success da «Cats» ha Andrew Lloyd Webber cuntinuà da cumponer musicals sco per exempel «Starlight Express» (1984), «Cricket» (1986), «The Phantom of the Opera» (1986), «Aspects of Love» (1989), «Sunset Boulevard» (1993) u «The Woman in White» (2004). Fin oz ha el scrit 19 musicals, l'ultim è stà il 2021 «Cinderella».

Sper ses musicals ha el era cumponì chanzuns per occurrenzas spezialas sco per exempel «Amigos para siempre» per ils gieus olimpics 1992 a Barcelona u «It’s My Time», la contribuziun britannica per l'ESC 2009.

En memoria da ses bab ch’è mort il 1982 ha el cumponì ina messa da morts latina, in requiem. Ina chanzun fitg enconuschenta or da quel è il «Pie Jesu».

Onuraziuns

Per sias ovras ha Webber retschavì ina retscha d'autas distincziuns, tranter auter in Oscar, trais Grammy Awards ed in Golden Globe. Il 1992 ha Queen Elizabeth II. fatg el chavalier (Knight Bachelor) ed il 1995 è el vegnì prendì si en la Songwriters Hall of Fame. Il medem onn è el vegnì onurà cun il Praemium Imperiale.