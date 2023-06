L'istorgia da la musica cumenza il 1804, lura vegn ella numnada «Frankenkorps» pertge l'act da mediaziun da l'imperatur franzos Napoleon Bonaparte ha obligà ils chantuns da metter a disposiziun ses contingents militars. Tar quests tutgavan er las musicas ch'accumpignavan las truppas sin ils champs da battaglia. Ord vista istorica marca questa cumponenta militara la Landwehr.

Dapi il 1874 exista la furmaziun sut il num «Landwehr». Ella è suttamessa a la regenza dal chantun Fribourg e stat per musica e represchentaziun sin pli aut nivel. Sco orchester d'instruments a flad uffizial enramescha ella festivitads religiusas ed istoricas ch'èn d'impurtanza per la regiun (p.ex. retschaiver cussegliers federals, enramar la saramentaziun d'uffizials politics, funerals da persunalitads dal Fribourg etc.).

Legenda: La Landwehr a chaschun d'in da ses numerus concerts. MAD

La Landwehr de Fribourg vegn era regularmain envidada en l'exteriur ed ha tranter auter gia concertà en la Carnegie Hall a New York, en il Sydney Opera House ni era en il Teatro Colòn a Buenos Aires. Gl’orchester ademplescha uschia ina rolla d’ambassadur betg mo per il chantun Fribourg mabain era per l’entira Svizra.

Dapi il 2018 è Benedikt Hayoz il dirigent. El è da l'annada 1984 ed è en la lunga istorgia da la Landwehr suenter Oscar Moret e Jean Balissat pir il terz dirigent oriund dal chantun Fribourg.

La Landwehr maina er in'atgna scola da musica per uschia garantir la successiun. Ella porscha ina scolaziun musicala solida avant che frequentar il conservatori. La Landwehr ha er in'atgna musica da giuvenils.

Il concert che vus pudais tadlar en l'emissiun è dal 2003. Lura ha la Landwehr dà in concert communabel ensemen cun la Brass Band Bürgermusik Luzern. Dirigent dad omaduas furmaziuns è stà Philippe Bach.