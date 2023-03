La cumposiziun nova da Domenic Janett ha gì sia premiera a la Stubete am See a Turitg.

Domenic Janett ed ils Fränzlis da Tschlin èn enconuschents en Engiadina ed en tut la Svizra. Il 2020 ha el cumponì in’ovra pli gronda per la Stubete am See, ina ch'integrescha tut las musicantas e musicants dals Fränzlis ed er anc in per confamigliars. Da la partida èn:

Barbara Gisler (cello e cuntrabass) – Anna Staschia Janett (violina) – Cristina Janett (cello) – Madlaina Janett (viola), Braida Janett (chant), Curdin Janett (accordeon e cuntrabass), Domenic Janett (clarinetta), Niculin Janett (saxofon) e Balthasar Streit (trumbetta).

Quell’ovra ha survegnì il titel: «Der Schatz im Silsersee» e cuntegna chant e musica, surpraisas e tuns en il stil incumparabels dals Fränzlis.

Sche Domenic e ses frars eran durant lur uffanza a Tschlin er en gir sco Winnetou ed Old Shatterhand, quella dumonda na pudain nus beetg respunder, quai stuais chattar ora sez.