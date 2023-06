Er las societads da musica en il district II han stuì spetgar da pudair far festa suenter la pandemia da corona. La Musikgesellchaft Madrisa Klosters festivescha il medem mument er gist ses centenari.

Da las 16 societads da musica activas da las regiuns Tavau, Partenz, Signuradi e Tschintg Vitgs èn 10 s'annunziadas per la festa districtuala. Vitiers vegnan er duas musicas ospitantas dal chantun Argovia en l'Arena Klosters per sa preschentar davant la giuria sonda, ils 24 da zercladur 2023 tranter las 08:30 e las 13:00. Suenter datti lura la concurrenza da marschar sin la via da la staziun.

Intginas formaziuns

1 / 11 Legenda: Musikgesellschaft Untervaz, dirigenta Béatrice Durrer Gabrielle Guler 2 / 11 Legenda: Musikgesellschaft Malans Gabrielle Guler 3 / 11 Legenda: Musikgesellschaft Serneus Gabrielle Guler 4 / 11 Legenda: Musikverein Jenaz, la suletta musica en Brass Band 2. categoria, dirigent è Tristan Uth. Gabrielle Guler 5 / 11 Legenda: Dorfmusik Mandach, ina da duas musicas ospitantas a la festa districtuala. Gabrielle Guler 6 / 11 Legenda: Musikgesellschaft Zizers e sia dirigenta Carina Lechmann. Gabrielle Guler 7 / 11 Legenda: Musikgesellschaft Maienfeld Gabrielle Guler 8 / 11 Legenda: Musikgesellschaft Bünzen, la segunda musica ospitanta dal chantun Argovia. Dirigent: Flavio Killer. Gabrielle Guler 9 / 11 Legenda: Musikgesellschaft Grüsch en acziun. Gabrielle Guler 10 / 11 Legenda: Musikgesellschaft Davos Klosters e ses dirigent Stephan Liver. Gabrielle Guler 11 / 11 Legenda: Musikgesellschaft Trimmis e ses dirigent Hendri Riedi suenter sia producziun. Gabrielle Guler

Giudicaments

Las societads da musica han pudì eleger sco giudicament tranter in rapport a scrit, ina valitaziun quieta ed in discurs cun la giuria. Set societads da musica èn sa decididas per producziuns libras (munta ch'ellas dastgan sunar plirs tocs durant maximalmain 15 minutas), in rapport a scrit ed in discurs. Tschintg societads da musica sunan in toc da concert e giavischan per quel in discurs cun la giuria ed in giudicament quiet.

Tuttas producziuns da las musicas èn era d'udir sin Playfestas.

Vuschs da dirigentas e dirigents

L'emprima musica ch'è sa preschentada la sonda avant la giuria è stada la Musikgesellschaft Untervaz. Sia dirigenta, Béatrice Durrer è stada cuntenta cun la prestaziun. Er il discurs cun l'expert saja stà fitg constructiv ha ella ditg envers RTR.

audio Béatrice Durrer, dirigenta da la MG Untervaz 02:10 min, ord Artg musical dals 24.06.2023. Maletg: RTR, Hugo Schär laschar ir. Durada: 2 minutas 10 Secundas.

Il dirigent Hendri Riedi è sa participà l'entschatta zercladur cun la Societad da musica Suraua a la festa districtuala en Surselva. Qua a Claustra ha el dirigì la musica da Trimmis. La sala saja stada empau differenta ha el manegià.

audio Hendri Riedi, dirigent da la MG Trimmis 02:24 min, ord Artg musical dals 24.06.2023. Maletg: RTR, Hugo Schär laschar ir. Durada: 2 minutas 24 Secundas.

Dapi onns è la Societad da musica da Jenaz la suletta Brass Band en la segunda categoria dal district II. Per il dirigent Tristan Uth, atgnamain nagin problem, dentant avess el gugent sche ulteriuras musicas sunassen er Brass Band ed en questa categoria.

audio Tristan Uth, dirigent da la MG Jenaz 04:11 min, ord Artg musical dals 24.06.2023. Maletg: RTR, Hugo Schär laschar ir. Durada: 4 minutas 11 Secundas.

Concurrenza da marschar

Sonda suentermezdi è stada la concurrenza da marschar sin la via da la staziun nua che otg musicas èn sa participadas. In interessant detagl en connex cun la musica da parada è che la Musikgesellschaft Dottikon, ina musica d'armonia da la segunda categoria, vegn a Claustra be per la concurrenza da marschar. Ella sa preschenta però cun evoluziuns, vul dir cun midadas da furmaziun durant sunar. Ella embellescha dentant era la festa da giubileum da la musica Madrisa la dumengia.

Survista Plan da sunar da las musicas Plan da sunar da las musicas

Per ulteriur divertiment procuran la sonda saira la «Nostalgic Brass» cun in concert a las 19:30 e davent las 22:00 suna la band «The Suspenders» cun musica adattada per far parti e far festa.

RTR porta tuttas producziuns davant la giuria en in'emissiun dubla Artg musical, dumengia ils 25 da zercladur 2023 a las 14:00 en il radio RTR.