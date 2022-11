Il prim da settember èn s'inscuntrads quatter musicistas e musicists giuvenils da las quatter regiuns linguisticas svizras a Friburg. Els n'enconuschevan betg in l'auter ed han gì da preparar in concert communabel.

Dumengia, ils 4. da settember 2022 han Anna Schultsz (violina), Sarah Murer (clavazin), Aita Gaudenz (clavazin) e Jonathan Gerstner (cello), tuts quatter giuvens talents sin lur instrument, dà in concert communabel. Aifer quels paucs dis han els excercità lur tocs communabels ed han latiers gì sustegn professiunal da François Killian, pianist a la Scol'auta da musica. La prestaziun dals quatter giuvenils è remartgabla.

audio Pavillon Suisse: Giuvens talents da la musica classica 01:58:45 min, ord Artg musical dals 06.11.2022. laschar ir. Durada: 1 minuta 58 Secundas.

Las quatter unitads d'interpresa da la SRG SSR, vul dir SRF2 Kultur, Espace deux (RTS), Rete due (RSI) ensemen cun RTR han danovamain producì in'emissiun directa communabla, quai en il rom da «Pavillon Suisse». Durant la Schubertiade a Friburg (1. fin ils 4-09-2022) han ils quatter giuvens talents preparà lur tocs communabels.

Els n'han anc mai vis in l'auter avant e discurran mintgina e mintgin sia lingua materna. RTS ha accumpagnà las trais musicistas ed il musicist cun camera durant quests dis. Ordlunder hai dà quatter bels purtrets sco era in film dal project, dal prim inscunter fin al concert final.

Ils videos

Serrar 09:09 video Schubertiade - inscunter da quatter giuvens talents Or da RTR musica dals 21.09.2022. laschar ir. Durada: 9 minutas 9 Secundas. 02:17 video Schubertiade - purtret da Aita Gaudenz, clavazin Or da RTR musica dals 21.09.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 17 Secundas. 03:11 video Schubertiade - purtret da Anna Schultsz, violina Or da RTR musica dals 21.09.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 11 Secundas. 02:22 video Schubertiade - purtret Sarah Murer, clavazin Or da RTR musica dals 21.09.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 22 Secundas. 03:01 video Schubertiade - purtret Jonathan Gerstner, cello Or da RTR musica dals 21.09.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 1 Secunda.

Sco la represchentanta per la Svizra rumantscha, Aita Gaudenz, ha tradì, hajan els ensemen per gronda part discurrì englais. Durant ils excercizis en duas per part dentant era autras linguas naziunalas. Per la giuvna pianista rumantscha, oriunda da Favugn, è quai stà in fitg interessant project.