Il nov disc cumpact è in dals prims projects ch’il dirigent rumantsch Corsin Tuor ha pudì realisar cun la 3BA Concert Band – la Bayrische Brass Band Akademie. Dapi il 2019 diregia Corsin Tuor quella formaziun e la pandemia ha disturbà fitg ses projects ch'el ha planisà cun la band. Tant pli dastgain ans legrar ch’igl è gartegià da realisar il disc cun musica per il temp d’Advent e Nadal. Sco il maestro ha tradì ad RTR è el fitg cuntent ch'el ha finalmain pudì realisar quest disc.

audio Corsin Tuor: «Nus avain stuì spustar duas giadas la registraziun pervi da la pandemia.» 09:48 min, ord Artg musical dals 30.11.2022. Bild: RTR, Hugo Schär laschar ir. Durada: 9 minutas 48 Secundas.

Sin il disc chatt'ins diversas cumposiziuns per il temp d'advent e Nadal, per part nunenconuschentas. Sper litteratura da Johann Sebastian Bach datti era duas ovras originalas dal Svizzer Stephan Hodel («Christmas in Switzerland» e «A German Christmas»). Er d'udir è in medley da diversas chanzuns da la Valisa (Wales) en l'ovra «A Collection of Welsh Carols».

Ina rolla centrala giogan dentant er ils arranschaments da chanzuns da Nadal da la Pologna. Quellas han per part in zic damain «glischur» (glamour) che las chanzuns anglosaxonas, persvadan dentant cun lur ruassaivladad, èn simplas e savens miaivlas, pensivas ed era elevadas – ina vaira truvaglia.