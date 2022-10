Mintg'onn l'october s'inscuntran radund 40 instrumentalistas giuvens ed instrumentalists giuvens dal Grischun per in'emna da trenament intensiva. Durant quest temp vegn preparà in concert da musica classica.

Quest onn ha l'organisaziun dal JUSI (Jugendsinfonieorchester Graubünden), en spezial il responsabel Christian Barenius, pudì pladir Georg Köhler sco dirigent. Il Tudestg ha fatg ses studis da direger a Stuttgart e Turitg. Il 2017 ha el terminà quels en la classa da professer Johannes Schlaefli «cun distincziun». Dapi la stagiun 2021/22 è el dirigent assistent tar l'Orchestre National d'Île de France (ONDIF) a Paris nua ch'el lavura stretgamain ensemen cun il schefdirigent Case Scaglione. En il passà ha el dà ses debut tar il Tonhalle Orchester Turitg ed ha pliras giadas lavurà en las spartas ballet ed opera al Teater Basilea.

Il 2022 era Köhler in dals mezfinalists da la concurrenza da direger a Besançon. Dapi il 2020 è el plinavant il schefdirigent da l'orchester sinfonic «Klangattacke» Heilbronn.

Emotion – Emotsiya

Durant il champ 2022 dal JUSI (ch'è stà sco mintg'onn a Breil) ha Georg Köhler exercità in program da concert cun musica orchestrala franzosa e russa da la romantica. D'udir èn uschia ovras da Mikhail Glinka, Modest Mussorgsky, Alexander Scriabin sco era da Camille Saint-Saëns. Da lez ha l'Orchester sinfonic da giuvenils da Grischun tranter auter sunà il concert per cello nr. 1. Solista en questa ovra è la Svedaisa Kristina Öhman ch'è dapi il 2016 era solo-cellista da la Filarmonia da chombra dal Grischun. Durant il champ dal JUSI è Öhman era stada magistra da register dals cellos.

Müstair 2002

En la segunda ura Artg musical datti in sguard en il passà. Ils 15 e 16 da zercladur (giün) 2002 è stada la Festa da chant dal district Engiadina / Val Müstair / Valle di Poschiavo / Bregaglia. En tut èn 31 chors sa preschentads a Müstair per l'inscunter dals chors. L'Artg musical porta ina schelta da las represchantaziuns avant il publicum. In bi mument da reminescenzas cun chors.

Dal reminent datti l'onn proxim, ils 17 e 18 da zercladur (giün) 2023 la proxima Festa districtuala da chant a Müstair. Danovamain ina bella pussaivladad da s'inscuntrar. Reservai gia oz quest termin da festa.