En l’emissiun da questa dumengia dain nus in sguard sin in eveniment da musica populara ch'ha gì lieu l'entschatta d’avust. Il lieu: in restaurant da muntogna sin 1'660 meters sur mar, cun vista magnifica sur tut la vallada ed in’atmosfera da bellezza, er perquai ch’il sulegl ha splendurà quel di.

Legenda: Atmosfera a Furgglis sur Tschiertschen MAD

Nus essan a l’inscunter da chapellas a Furgglis sur Tschiertschen e durant l’entira dumengia hai dà musica populara per tut ils gusts, en ina cuntrada cun vista magnifica ed atmosfera patgifica. RTR è stà da la partida e nus avain registrà tut las furmaziuns ch'èn stadas sin il palc. En l’emprima ura udis las chapellas grauBÜNDIG e Grischuna Örgeler en la segunda part datti musica dal Ländlertrio Hermann e da la chapella Rhygold. Las represchentaziuns da la chapella Alp Stätz, dals Wasewachser e dal duo d’accordeons Just/Meierhans preschentain nus en ina da las proximas emissiuns da musica populara da la gievgia saira.

audio L’inscunter da chapellas a Furgglis, la segunda part 57:39 min, ord Artg musical dals 11.09.2022. laschar ir. Durada: 57 minutas 39 Secundas.

Las chapellas che han sunà si Furgglis ils 7 d'avust

1 / 7 Legenda: La chapella grauBündig RTR / Jachen Prevost 2 / 7 Legenda: Ils Grischuna-Örgeler RTR / Jachen Prevost 3 / 7 Legenda: La chapella Rhygold RTR / Jachen Prevost 4 / 7 Legenda: La chapella Wasewachser dal chantun Turitg RTR / Jachen Prevost 5 / 7 Legenda: Il Ländlertrio hermann RTR / Jachen Prevost 6 / 7 Legenda: La chapella Alp Stätz RTR / Jachen Prevost 7 / 7 Legenda: Il Handorgelduett Just/Meierhans RTR / Jachen Prevost

Impressiuns da la dumengia da musica populara si Furgglis