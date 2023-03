Il concert per clarinetta ed orchester in A-Dur KV 622 è ina da las ultimas ovras da Wolfgang Amadeus Mozart, terminada l’atun 1791. La primaudiziun è stada ils 16 october 1791 a Prag. I sa tracta er da sia unica ovra per quest instrument ch’el ha scuvert pir tard. Vus udis ina registraziun dal 1990 cun la Staatskapelle Dresden, dirigent Hans Vonk – la solista Sabine Meyer, ina da las clarinettistas da grond renum e promotura da quest instrument. Tar quest concert suna ella ina clarinetta da basset construida aposta per ella, per interpretar l’ovra da Mozart en la versiun originala.

Sabine Meyer e la Staatskapelle Dresden