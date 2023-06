Luzius Hassler è naschì ils 27 da zercladur 1948 a Cuira ha dentant frequentà las scolas popularas a Bühler en il chantun Appenzell Dadora perquai che ses bab aveva chattà là ina plazza da magister sur onn. Il seminari da magisters dal 1964 fin 69) ha Luzius dentant vulì far a Cuira e betg a Kreuzlingen sco quai ch'igl è usità. El ha vulì mantegnair ses spazi liber ed ha a Cuira pudì star tar parents.

En il seminari ha el gì sco magister da clavazin ed orgla Gion Antoni Derungs. Cun il diplom da magister primar en satg ha Hassler l'emprim dà trais onns scola a Cazas nua ch'el ha dirigì il chor baselgia. Questa activitad musicala sco era ses talent per musica ha motivà el da far il conservatori a Turitg ch'el ha serrà giu il 1978 en direcziun da chors, musica da scola II ed orgla. Suenter il studi è el anc sa perfecziunà en scolaziun da vusch e chant solo.

Dal magister al professer

Turnà dal studi da musica a Turitg ha el surpiglià il post da svilupar e manar la scola da musica Muntogna / Tumleastga / Valragn. Ord quest engaschi è naschì il Vocalensemble Heinzenberg/Domleschg ch'el ha dirigì dal 1984 fin il 2003. Pli tard hai dà ordlunder il Bündner Vocalensemble. Gia la fin dals onns settanta ha Luzius Hassler er confundà il chor maschadà Singkreis Adula. Sper manar la scola da musica Muntogna / Tumleastga / Valragn ha el dirigì a Cuira tut ils chors da la Singschule Chur (chor da mats, chor da mattas e chor maschadà).

01:23 video ord archiv: Ensemble Vocal conta Rosetta cotschna Or da RTR musica dals 05.06.2023. laschar ir. Durada: 1 minuta 23 Secundas.

Suenter avair maridà sia dunna Edith (nata Ryffel) e cura ch'igl ha dà famiglia (trais figlias) ha el encuretg ina plazza cun dapli entradas ed è returnà en stanza da scola. Dal 1982 fin il 1990 ha el dà scola ad Andeer e dirigì là il Cor maschado Andeer (1982 - 1988).

Il 1990 è Luzius Hassler s'annunzià per la plazza libra da magister da musica al Seminari da magisters a Cuira. El è daventà successur da professer Ernst Schweri ed ha era dirigì il chor facultativ dal seminari. Fin sia pensiun il 2013 ha el instruì musica al seminari e davent il 2003, suenter la decisiun da schliar il seminari, a la Scol'auta da pedagogia.

Il dirigent

La fin dals onns 70 ha el fundà il chor maschadà Singkreis Adula e durant il temp sco dirigent dal Cor maschado Andeer ha el er dirigì igl Ensemble Vocal Schons-Muntogna-Tumliasca (1984 – 2003). Dal 2000 fin il 2015 ha el dirigì per l'emprima giada in chor viril, il Chor viril Surses. Cun quai chor da vallada ha el pudì realisar intgins grondius concerts (p.ex. il requiem da Liszt) ed ha a festas da chant adina cuntanschì il predicat «excellent». Da Pasca 2015 ha el dirigì ses concert da cumià. Per engraziament ed er onurar ses engaschi ha il Chor viril Surses elegì Luzius Hassler sco dirigent d'onur.

02:48 video ord archiv: Luzius Hassler diregia trais chors da vallada Or da RTR musica dals 05.06.2023. laschar ir. Durada: 2 minutas 48 Secundas.

Engaschi en las associaziuns da chant

Sper sia lavur sco dirigent e magister è Luzius Hassler er s'engaschà fermamain en l'Uniun chantunala da chant dal Grischun. Dal 1990 fin il 1999 è el stà president da la cumissiun da musica. Lezza ha creà in nov concept da curs per dirigents. Durant ses temp d'uffizi ha el pudì gidar d'organisar duas festas chantunalas (1993 a Flem ed il 1999 a Samedan) sco era duas festas da chant per chors da scolars e chors da giuvenils (1993 a Flem ed il 1996 ad Igis).

Er en l'Uniun svizra dals chors (USC) è el stà activ. Dal 2001 fin il 2015 è el stà commember da la cumissiun da musica dal USC nua ch'el è stà il responsabel principal per organisar las concurrenzas svizras da chant da chors (Glaruna 2005, Soloturn 2007 ed Aarau 2013).

Vitiers è el stà dal 1990 fin il 2015 adina puspè expert a diversas festas da chant en il Grischun ed en l'entira Svizra.

00:45 video ord archiv: Luzius Hassler pleda sco expert Or da RTR musica dals 05.06.2023. laschar ir. Durada: 45 Secundas.

Digitalisar notas

Gia avant sia pensiun è Luzius Hassler s'intressà per programs da musica per pudair digitalisar las notas scrittas a maun dals cumponists grischuns. Questa lavur ha el intensivà suenter sia pensiun. Cun grond engaschi ha el gia digitalisà bleras cumposiziuns per exempel da Gion Antoni Derungs u da Benedikt Dolf. Questa lavur fa el anc adina cun gronda passiun. Dapi che sia dunna è era pensiunada sa gida ella cun Luzius. Els prendan dentant er temp per giudair autras activitads communablas, er cun lur biadis.