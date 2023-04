L'anteriur magister è s'engaschà fermamain per lingua e cultura rumantscha, in vair promotur.

Carli Scherrer è naschì ils 12 da settember 1938 a Trun. Suenter la scola populara ha el frequentà il seminari da scolasts a Cuira ch'è er stà in bun fundament per la clamada ed er per chant e musica. Suenter il seminari ha el survegnì ina plazza en ses vitg nativ Trun ed è stà magister cun corp ed olma. Or da sia stanza da scola tunavan savens chanzuns.

Dal magister al promotur linguistic

En spezial en Surselva dentant er en autras valladas rumantschas è el vegnì enconuschent pervi ses grond engaschi sco collavuratur da la Lia Rumantscha. El è stà l'emprim collavuratur regiunal da la LR en Surselva. In da ses gronds merits èn stadas las inscripziuns rumantschas tar las fatschentas. Quai che n'è betg stà simpel ils onns 70 ed 80 cun il turissem creschent. Grazia a ses engaschi consequent e perseverant èn anc oz vesaivel las inscripziuns da fatschentas en divers vitgs rumantschs.

Engaschi per la lingua rumantscha

Betg mo la lingua rumantscha è stada a cor al promotur Carli Scherrer. El ha era gì grond gust e dun da scriver chanzuns. Sper il direger (a Trun la musica ed il chor cecilian, a Schlans il chor) è cumponer stà sia gronda pissiun. El ha gì in dun da scriver per «noss chors», vul dir chanzuns adattadas per las abilitads d'in chor dal vitg. Sia pli impurtanta cumposiziun è probabel «La passiun da Jesus Christus». El ha scrit bleras chanzuns sacralas ha dentant er adina puspè laschà inspirar da poesias e texts d'auturs rumantschs per scriver novas chanzuns. Ses relasch è da gronda impurtanza per la cultura rumantscha.

Famiglia musicala

La musicalitad hajan ses uffants ertà da la mamma, ha Scherrer ditg avant intgins onns. En lur famiglia dominava il chant. Era haja el emprendì d'enconuscher sia dunna Sabina per amur dal chant. Lur quatter figlias (Letizia, Judit, Angelica e Rosvita) èn sa preschentadas intgins onns sco quartet feminin, Soras Scherrer e magari èn ellas vegnidas accumpagnadas al clavaziun dal figl Clau, ch'è oz il manader da la scola da musica Surselva e dirigent da plirs chors.

Ivettas da las Soras Scherrer

Cumposiziuns da Carli Scherrer en nossas emissiuns:

Artg musical:

Noss chors: