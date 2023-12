Tom Gaebel e l'orchester dal radio dal WDR preschentan semperverds per il temp d’advent e Nadal.

Tom Gaebel: «White Christmas», «Let it Snow» e «Jingle Bells»

Zainets dultschs ed usits da festa? I dat anc in'autra maniera: Quest onn faschain nus in viadi en direcziun dal temp d’advent e Nadal! Cun semperverds sco «White Christmas» u «Let it Snow» fan l'orchester da radio dal WDR, il chor dal radio dal WDR e Tom Gaebel puspè lur meglier, per pudair giudair il meglier temp da l'onn.

Dapi che Tom Gaebel (*1975) ha publitgà l'onn 2005 ses album da debut «Introducing Myself», è la scena da musica betg imaginabla senza l'um cun la vusch straordinaria. Nagin auter entertainer tudestg cumbinescha tuns passiunads da big band cun la ligerezza da ses chant.

Naschì a Gelsenkirchen e creschì si ad Ibbenbueren (Westfalia), è el il segund vegl frar da quatter uffants e dapi l’uffanza è la musica adina era part da sia vita. L’emprim ha el fatg enconuschientscha cun la musica classica, ha gì uras da violina ed ha chantà en il chor da mats. Cun 14 onns ha el cumenzà cun la percussiun e cun 17 cun la trumbetta. Il chant ha el scuvrì amez ils ventg. La suandanta anecdota descriva quai: La part da sia vita ch'ins numna «carriera» ha cumenzà tut sut la duscha. Sco student al conservatori dad Amsterdam era el in veritabel chantadur en la bognera. Ses idols: Caruso ed anc dapli Sinatra. E ses conscolars l'han motivà ed encuraschà cun dir: «Hey Tom, quai tuna propi cool». Ed uschia è el sa sviluppà da l'instrumentalist fin tar il chantadur Tom Gaebel ch'ha finì ses studi da chant da jazz – cum laude.

Suenter ses studis da musica cun trumbetta, battaria e sco chantadur da jazz ad Amsterdam, è el ì a Cologna ed ha fundà si'emprima gronda band. Dapi lura ha Tom Gaebel intgantà il public en l'entira Germania e dapertut nua ch'el sa preschenta sin tribuna ensemen cun ses orchester. «Dr. Swing», sco el vegn numnà d'amis, è dentant er in giast bainvesì en emissiuns da televisiun. E tut ses fans na pon betg spetgar fin che Tom concertescha puspè ensemen cun l’orchester dal radio dal WDR.

L'orchester dal radio dal WDR

L’orchester dal radio dal WDR è ina furmaziun cun in stil e caracter tut agen. I sa tracta dal segund orchester dal WDR a Cologna e ses repertori sa distingua cleramain da quel da l'orchester da sinfonia dal WDR. El divertescha ses public cun gronda maistria, da musicals, operas ed operettas fin a la musica da film e da nischas da la musica classica e dal jazz sinfonic – ed avra novas perspectivas al mund da la musica d'orchester e surpassa inqual giada ils cunfins.

Quest concert è vegnì registrà il december da l’onn passà en la filarmonia a Cologna e vegn mess a disposiziun dal barat da concerts da la EBU.