Promover, tgirar e collectar la musica indigena – quai è in dals pensums da RTR. En in seria da stad fa l'Artg musical viadi tras questa producziun da chant e musica fatga da RTR ils davos 38 onns. Sut il titel NOSTALGIA porta l'Artg musical en in'emprima part registraziuns dals 1984-1990. Nus udin ils chors: Lumnezia, Suraua, Seminari Cuira, Ils Urlauns Vella, Ils Cantins Mustér, Chor maschdo Surmir e Scolars Sent. Lura las furmaziuns: Orchester instrumental grischun, Musicas da giuvenils Vaz-Lai e Steilalva Sevgein, Retuorn 85, Ils Furbazs, Ils Fränzlis da Tschlin ed ils protagonists Benedict Stecher, Werner Fry, Jachen e Curdin Janett, Alvin Muoth e Claudio Simonet.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST Il badugn Chor viril Lumnezia Giusep Huonder / Victor Durschei In'egliada Chor mischedau Suraua Gion Luregn Arpagaus / Conradin Giger San Carlo - marsch Orchester instrumental grischun Oscar Tschuor Muntanella - polca Orchester instrumental grischun Oscar Tschuor Schwyzer-Soldat, marsch Musica da giuvenils Vaz-Lai Ernst Lüthold Mère, mariez-moi Chor facultativ Seminari da magisters Cuera tradiziunal arr: A.F. Marescotti Il chor famus Ils Urlauns Vella Gion G. Casaulta / Gion Cadieli Ei miu cor Ils Cantins Mustér Josef Grubert / Gion Cadieli Chanzun da sot Peder Rizzi, flauta da pan tradiziunal arr: Peder Rizzi Il cavagl digl aug Flurin Retuorn 85 Mathias Derungs /Arno Gartmann Has buca mumma pli Ils Furbazs Otto Camenisch / Gion Cadieli Ils pitschens Benedict Stecher Benedict Stecher Heimwehmelodie Musica da giuvenils Steil'alva Sevgein Wolfgang Linder arr: Freek Mestrini Culs patins Scolars Sent & Seminaristas Riesbach Men Steiner arr: Gerh. Puttkammer Pasch da la saira, op. 3/9 Jachen Janett, cant & Curdin Janett, piano Gion Antoni Derungs / Tista Murk Polca dil Radio Rumantsch Werner Frey, cetra Werner Frey Sulegl da sera Alvin Muoth, cant & Claudio Simonet, piano tradiziunal arr: Alvin Muoth Igl nurser Chor maschdo Surmir Ernst Broechin / Alexander Lozza Il galop dals Ernis Ils Fränzlis da Tschlin tradiziunal arr: Curdin Janett