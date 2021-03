Chant e musica per ils 21 da mars

Per ils 21 da mars 2021 – l’emprim di da la primavaira astronomica – porta l’Artg musical chant e musica che chatscha l’enviern or da nossas vals. Chanzuns dal prosperar e dal flurir stattan en il center da quest’ura. Nus udin ils chors virils: Ligia Grischa, Riom-Parsonz-Cunter, Lumnezia ed Alvra. Ils maschadà: Vokalensemble Schams-Heinzenberg-Domleschg, Rudè da chant Engiadina, Chor da concert grischun, Cor baselgia Müstair, Chor mischedau Schlans. Lura las Soras Scherrer, ils solists vocals Regula Mühlemann e Rinaldo Camathias e l’Orchester instrumental grischun. Per la musica tranter act segnan ils frars Domenic e Curdin Janett.