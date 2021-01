Co sunavan e chantan noss giuvenils 1985-95?

L'Artg musical – oz in nostalgic! In'emissiun che maina nus enavos els onns 1985-95. Quai Artg musical documentescha co nossa giuventetgan chantava e sunava lu. Nus udin furmaziuns ch'ei na dat betg pli e quai è ina gronda sperdita per nossa cultura da chant e musica el Grischun. Uschè da la part vocala el collectiv: Chor facultativ dal Seminari da magisters Cuira 1985 (dir. Ernst Schweri), Cor masdo da la Scoula media evengelica Samedan 1989 (Jachen Janett), Ils Cantins Mustér 1985/87 (Ursin Defuns), Chor rumantsch da la Scola chantunala Cuira 1989/90 (Christian Cantieni e Rica-Maria Cathomen) e las Soras Scherrer Trun 1991. E da la part instrumentala: Musica da giuvenils Sevgein 1990 (Gion Gieri Sgier), Semi-Dixie-Band Cuira 1988 (Rudolf Reinhardt), Gion Lechmann-Brass-Quartet 1990 ed il duo Remo Arpagaus, flauta e Christian Cantieni, cembelo 1987.