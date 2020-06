L'Artg musical – in magasin cun duas tematicas:

Primo: Da festas da chant e musica annulladas ni ditg auter, da festas spustadas sin l'auter onn. Ina survista.

Secundo: Fritz Trippel, pianist da jazz. Avant 10 onns è el mort cun 72 onns. LArtg musical sa regorda da Little -Fritz, quest original da Cuira che ha ditg ina giada: Jau hai cumenzà a klimpergnà gia cun trais onns sin in clavazin ed hai allura klimpergnà mientira vita sin clavazins. Dals 1993 datescha in concert dad el che RTR ha gì registrà a Landquart. LArtg musical porta ina sequenza lunderò.

Autur/a: Giusep G. Decurtins