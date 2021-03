Ins na dastga strusch dir – dunnas dirigentas eran fitg, fitg stgarsas qua tar nus. Oz èn ellas anc adina en la minoritad. En ina seria emprova l'Artg musical da s'avischinar al tema «La dunna Rumantscha en la musica»; la dunna sco dirigenta, interpreta u solista, sco cumponista u poeta (furnitura da texts per cumposiziuns). L'emprima part da questa seria è deditgada a la dunna dirigenta a festas da chant e musica en il Grischun. Nossas festas districtualas da chant e musica dals decennis passads, mussan qua in maletg trist e monoton. Surtut tar las musicas era la quota da dirigentas pli che magra ed ils davos decennis n'hai strusch dà in augment. Tar noss chors vesa quel svilup ora in zic meglier. L'Artg musical ha cumpareglià las emprimas festas registradas da RTR (entschatta dals onns 1980) cun las davosas (2014-17). (Artg 14-03-2021 – La dunna dirigenta, 2. part).

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST Ina tschitta blaua Chor rumantsch Scola chantunala Cuira Gion Antoni Derungs / Donat Cadruvi Giu enten quella val Chor maschado Calandaria tradiziunal arr: Tumasch Dolf Sco cha'l larsch - Prümavaira - O En Cor masdà Sent Warren Thew / Jon Guidon ord: Amur e dolur, op. 180 - 1. Dei jeu pia cun... Cristina Vital, flauta & Julia Kreyenbühl, arpa Gion Antoni Derungs Libi Cor maschado Donat a danturn Benedetg Dolf / Gion Mani Impringias Cor viril Guardaval Zuoz Nuot Vonmoos / Andrea Bezzola Prümavaira Rudè da chant Engiadina Gion Antoni Derungs / Tista Murk La damaun Chor viril Breil Eduard Lombriser / Peder Cadotsch Cantique de Jean Racine, op. 11 Chor cecilian Glion Gabriel Fauré / Jean Racine ord: Amur e dolur, op. 180 - 7. Donna, donna ve a cha Cristina Vital, flauta & Julia Kreyenbühl, arpa Gion Antoni Derungs aus: Contrasts in Brass Societad da musica Falera Start Johnson aus: Eiger - A Journey to the Summit Musikgesellschaft St. Moritz James Swearingen Nimm dir Zeit Musikgesellschaft Alpenrösli Safien Michael Klostermann ord: Amur e dolur, op. 180 - 2. Che fasch qua tü randulin Cristina Vital, flauta & Julia Kreyenbühl, arpa Gion Antoni Derungs ord: Amur e dolur, op. 180 - 3. Leis mi favorir Cristina Vital, flauta & Julia Kreyenbühl, arpa Gion Antoni Derungs ord: Amur e dolur, op. 180 - 5. Rösetta mieu bain Cristina Vital, flauta & Julia Kreyenbühl, arpa Gion Antoni Derungs