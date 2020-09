Cun 8 onns ha Flurina (*1989) gì si'emprima lecziun da violina. 2013 ha ella terminà il studi Master of Arts in Music Performance a Berna. Dus onns pli tard lura il Master of Arts in Music Pedagogy a Turitg. Flurina instruescha a la Scola da musica Weinfelden e suna en divers orchesters (d.a. Tonhalle-Orchester ZH) ed en furmaziuns da chombra.

Ses frar Janic (*1992) ha cumenzà cun 10 onns a dar la battaria. 2015 ha el terminà il studi Bachelor of Arts a Turitg. Suenter in praticum tar l'Orchester sinfonic dal Hessischer Rundfunk ha el acquistà il Specialized Master. En il mument è Janic engaschà tar il Tonhalle-Orchester ZH.

Dapi onns sunan ils fragliuns Sarott era ensemen e quai sco duo: violina/percussiun. In punct central da questa lavur èn las atgnas cumposiziuns. En il concert dals 24 da fanadur 2020 a Samedan han els interpretà t. a. lur ciclus «Patria». RTR ha registrà quest concert e porta el en l'Artg musical.