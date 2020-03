El è stà mudregià da malsognas, ha vivì en la miseria e tuttina: sia musica è plain energia. Franz Schubert (1797-1828) – il classicher da la chanzun d'art e da la chanzun per chors – stat en il center da quest «Artg musical». Sia musica cunvegn era fitg bain a la moda e maniera da noss chantar.

Quai demonstreschan ils trais gronds chors virils da vallada: Lumnezia, Ligia Grischa e Surses. Dad els udin nus enconuschentas chanzuns da Schubert ed er messas per part en rumantsch: Deletg da la natira, La pasturetta, Mumma da miu car Salvader, Serenada, Schubertiada. E lura chanta il Chor viril da Trun anc la Serasontga. Per ils intermezzis segna in dals gronds pianists, Alfred Brendel.

Redacziun: Giusep G. Decurtins