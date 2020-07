El è stà mudregià da malsognas, ha vivì en la miseria e tuttina: sia musica è plain energia. Franz Schubert (1797-1828) – il classicher da la chanzun d'art e da la chanzun per chor – el stat en il center da quest Artg musical. Sia musica cunvegn itg bain a la moda e maniera da noss chantar. Quai demonstreschan ils trais gronds chors virils da vallada: Lumnezia, Ligia Grischa e Surses. Dad els udin nus enconuschentas chanzuns da Schubert messas per part en rumantsch: Deletg dalla natira, Pasch vespertina, La pasturetta, Mumma da miu car Salvader, Serenada e Schubertiada. E lura chanta il chor viril da Trun anc la Serasontga. Per ils intermezzos segna in dals gronds pianists, Alfred Brendel. (rep. Artg dals 15-03-2020).

Ils titels en l'emissiun Titel Interpret Cumponist Moments musicaux D. 780 - Nr. 3 f-Moll Alfred Brendel, piano Franz Schubert Serasontga Chor viril Trun Franz Schubert / t. rom: Alfons Vinzens Moments musicaux D. 780 - Nr. 5 f-Moll Alfred Brendel, piano Franz Schubert Deletg dalla natira Chor viril Ligia Grischa + Rudolf Reinhardt, pianoi Franz Schubert / t rom: Flurin Darms 12 German Dances D. 790 - Nr. 1 Alfred Brendel, piano Franz Schubert 12 German Dances D. 790 - Nr. 2 Alfred Brendel, piano Franz Schubert Pasch vespertina Chor viril Lumnezia Franz Schubert / t rom: Alfons Vinzens 12 German Dances D. 790 - Nr. 3 Alfred Brendel, piano Franz Schubert La pasturetta Chor viril Surses Franz Schubert t rom: Peder Cadotsch Mumma da miu car Salvader Chor viril Lumnezia & Ensemble deCanto + piano Gieri Maissen Franz Schubert / t rom: Carli Fry Serenada (Zögernd leise…) L. Scherrer, sopran & Ligia Grischa & R. Reihnardt, piano Franz Schubert / t rom: Alfons Maissen Schubertiade C. Elvedi, bass & Chor viril Lumnezia & instrumentalists Franz Schubert arr: Theo Fischer Impromptus D. 899 - Nr. 2 Es-Dur Alfred Brendel, piano Franz Schubert