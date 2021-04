Cun numerusas cumposiziuns e sco dirigent ha Gion Giusep Derungs marcà ferm il chant da chors en ed ordvart il Grischun. Lautra vart da sia lavur cumpositorica è betg uschè enconuschenta: la musica instrumentala, cammeristica, sinfonica. Lentschatta december 2020 ed en il schaner, favrer e mars 2021 ha RTR registrà ni schà registrà pliras ovras instrumentalas da Gion Giusep Derungs. LArtg musical porta quellas novas registraziuns ed in discurs cun leditur da quellas partituras, Simon Camartin. Nus udin: intginas istorgias ord il ciclus IL STROLI en la versiun per clavazin solo (cumponì 2004) interpretà dal giuven pianist ucrain-svizzer Andriy Dragan ed en la versiun cammeristica (Stella Ingrosso, flauta; Josias Just, clarinetta; Elisabeth Göring, fagot; Cornelia Brandis, violina e Luzius Gartmann, cello), lura ATUN per orchester dinstruments a corda (cumponì 2016) interpretà dal Chernivtsi Philharmonic Orchestra ed il TRIO per clavazin, violina e cello (2002) sunà da trais musicistAs da Lemberg/Ucraina: Mariya Tkachyk, violina; Oksana Lytvyenko, cello e Danylo Saienko, piano.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST ord: Il Stroli (Klavierfassung) - Nr. 1 Salid matutin Andriy Dragan, piano Gion Giusep Derungs ord: Il Stroli (Klavierfassung) - Nr. 6 Spuentamustgas Andriy Dragan, piano Gion Giusep Derungs ord: Il Stroli (Klavierfassung) - Nr. 11 Historietta dalla notg Andriy Dragan, piano Gion Giusep Derungs Atun für Streichorchester (2016) Chernivtsi Philharmonic Orchestra, Yospy Sozansky, dir. Gion Giusep Derungs ord: Il Stroli (Kammermusik-Fassung) - Nr. 9 Snarregiar las giuvnas St. Ingrosso, J. Just, E. Göring, C. Brandis, L. Gartmann Gion Giusep Derungs ord: Il Stroli (Kammermusik-Fassung) - Nr. 3 Secunda cattavegna St. Ingrosso, J. Just, E. Göring, C. Brandis, L. Gartmann Gion Giusep Derungs ord: Il Stroli (Kammermusik-Fassung) - Nr. 7 Tschontschalom St. Ingrosso, J. Just, E. Göring, C. Brandis, L. Gartmann Gion Giusep Derungs Trio für Klavier, Violine und Violoncello ( 2002) M. Tkachyk, Violine, O. Lytvynenko, Cello, D. Saienko, piano Gion Giusep Derungs ord: Il Stroli (Klavierfassung) . Nr. 10 Ina sbuserada historia Andriy Dragan, piano Gion Giusep Derungs Tes egls Chor masdo Surmeir Gion Giusep Derungs / Gian Fontana ord: Suita romontscha - Nr. 2 Egn da Mon Rätisches Streichquartett Gion Giusep Derungs ord: Suita romontscha - Nr. 1 Buna sera biala Rätisches Streichquartett Gion Giusep Derungs